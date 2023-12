Dwayne ‘The Rock’ Johnson interpretará a lenda do UFC e do PRIDE Mark Kerr em nova cinebiografia da A24

Dwayne “The Rock” Johnson continua sendo um fiel defensor do MMA há muitos anos e agora finalmente terá a chance de colocar os pés dentro do octógono. Bem, mais ou menos.

O ex-astro da WWE que virou ator assinou oficialmente para estrelar como a lenda do UFC e do PRIDE Mark Kerr no próximo filme biográfico baseado em sua vida chamado A máquina esmagadora. O querido estúdio independente A24 produzirá o filme com Benny Safdie – mais conhecido por seu filme vencedor do Independent Spirit Award Gemas brutas – direcionará o recurso.

Safdie também escreverá o roteiro do filme, que está em desenvolvimento há vários anos, com Johnson produzindo sob sua Seven Bucks Productions, com A24 fornecendo o financiamento para o filme.

“Dwayne e Benny são talentos singulares, e sua visão compartilhada para a história inspiradora de Mark é eletrizante”, disse Noah Sacco da A24 em comunicado. “Estamos profundamente honrados por ter sua confiança como colaboradores para dar vida a este projeto incrivelmente especial.”

A máquina esmagadora foi também o título de um documentário da HBO de 2002 centrado em torno de Kerr – duas vezes campeão de torneios do UFC e presença constante no PRIDE Fighting Championships – que lutou contra o vício em analgésicos e outras drogas durante sua carreira de lutador. O documentário também contou com participações de outras lendas do MMA como Mark Coleman e Bas Rutten.

O próximo filme servirá como o primeiro projeto solo de direção de Safdie, depois de trabalhar anteriormente ao lado de seu irmão Josh em vários projetos. Mais recentemente, Safdie assumiu vários papéis de ator, incluindo uma aparição no longa-metragem de Christopher Nolan. Oppenheimer bem como a série Showtime A maldição onde ele estrela ao lado de Emma Stone.

A24 produziu vários filmes vencedores do Oscar, incluindo Tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo e Luar, que ambos levaram para casa o Oscar de Melhor Filme.