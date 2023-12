Dwight Howard contempla retorno à NBA

Dwight Howardo ex-jogador da NBA de 38 anos, apareceu pela última vez na liga na primavera de 2022 como membro do LA Lakers.

Após a decisão do Lakers de não renovar seu contrato Howard aventurou-se em Taiwan, onde atualmente se encontra como agente livre, em busca de outra chance na NBA.

Apesar de uma tentativa de voltar à liga no verão passado, incluindo um treino com o Guerreiros do Golden State, Howard não obteve uma oferta de contrato. Implacável, ele continua otimista quanto ao seu futuro na liga. Em seu 38º aniversário, 8 de dezembro, Howard recorreu às redes sociais para sugerir um possível retorno:

“Hoje fiz 38 anos e pensei sobre isso haha… Não vou me aposentar antes de ter a chance de dizer que joguei um torneio durante a temporada haha”, escreveu Dwight Howard em X.

Curiosamente, o antigo time de Howard, o LA Lakers, e o Pacers de Indiana estão programados para se enfrentar no jogo do campeonato do torneio de temporada da NBA em Las Vegas, proporcionando um cenário único para as aspirações de Howard.

Um time da NBA levaria Howard em 2024?

Enquanto ele busca ativamente um retorno à NBA Howard também está explorando oportunidades no exterior. Durante o verão, ele teria considerado uma mudança para a Europa e para a Euroliga. Além disso, as negociações com a Liga Nacional de Basquete (NBL) da Austrália se desenrolaram, conforme revelado por David Stevensono CEO da NBL.

“Temos tido muitas conversas com Dwight durante um longo período de tempo. Ele viu valor na força da liga e ainda tem aspirações de voltar à NBA; Stevenson declarado.

Stevenson enfatizou a atratividade da NBL como uma liga forte e um caminho viável para a NBA, citando o interesse crescente de ex-jogadores da NBA em participar.

Dwight HowardA jornada de NBA começou em 2004 como a escolha número 1, passando os primeiros oito anos com o Mágico de Orlandoonde chegou às finais da NBA em 2009.

Desde que saiu em 2012, ele jogou por seis times diferentes, incluindo três passagens pelo Lakers, conquistando o campeonato no Orlando Bubble em 2020. Apesar de suas viagens, Howard expressou o desejo de retornar ao Magic e encerrar sua carreira em Orlando.