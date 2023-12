Tele Pistões Detroit estão finalmente de volta aos holofotes nacionais… mas pelos motivos errados. Quinze anos de decisões erradas e pior sorte nas quadras culminaram em uma seqüência histórica de derrotas, uma derrapagem que atingiu 28 jogos na noite de quinta-feira como Pistões perdido para o celtas de Boston. Detroit pode definir um novo NBA recorde de derrotas consecutivas no sábado, quando o Raptors de Toronto Visita Arena Pequeno César.

Cade Cunninghama estrela do Detroit, teve um bom desempenho nesta temporada e é um dos poucos Pistons com algum crédito no banco, apesar de todas as derrotas. Cunningham chamou a atenção direta de um ex-campeão da NBA e Jogador Defensivo do Ano, que espera – talvez de forma jocosa – que o armador fique desanimado o suficiente com a histórica seqüência de derrotas e se junte a ele no Liga T1.

Dwight está em busca de um novo companheiro de equipe estrela

Dwight Howard levou para X na noite de sexta-feira e postou um pequeno vídeo dele sentado em uma praia na ilha de Taiwanonde jogou basquete profissional pela última vez pelo Leopardos Taoyuan. O texto da postagem simplesmente dizia “Taiwan está ligando”, finalizado com um emoji de telefone.

Esta é a terceira vez em uma semana que Howard deu um soco brincalhão nos Pistons. Sobre Noite de NatalHoward escreveu “e quanto aos pistões“como Detroit perdeu para o Redes do Brooklyn pela 26ª derrota consecutiva. Quatro dias depois, Howard respondeu à sua própria postagem com algumas sugestões de jogadores que Detroit deveria contratar para acabar com sua derrapagem embaraçosa. Agora, ele adotou uma nova abordagem para agitar o treinador Monty Williams‘cage – pedindo que seu melhor jogador deixe a NBA e tente um novo desafio.

Cunningham está se destacando apesar das derrotas do Detroit

Não se espera que Cunningham considere qualquer tipo de aventura fora da NBA em um futuro próximo – especialmente porque ele está jogando como o jogador selecionado por Detroit. Nº 1 geral no draft de 2021.

Nos últimos cinco jogos, Cunningham está atirando mais de 56 por cento do campo enquanto calcula a média mais de 30 pontos por jogo como a principal – e às vezes única – ameaça ofensiva dos Pistons. Mesmo com duas atuações de 40 pontos durante esse período de cinco jogos, o jogador de 22 anos ainda não foi capaz de levar o Detroit à primeira vitória indescritível desde outubro.

Após a derrota de quinta-feira para o CeltasCunningham disse aos repórteres que sente que os Pistons são tão competitivos quanto qualquer outro, e no “mesmo nível“como todos os times contra os quais perderam nos últimos 28 jogos. Isso mostra o nível de confiança que Cunningham deve projetar em seus companheiros como o líder do time – e se os Pistons quiserem evitar a infâmia, essa autoconfiança deve aparecer durante todos os 48 minutos contra Toronto no sábado.