Dwight Howard se sente atacado pelo filtro do Snapchat: Snap me deixou parecendo…

Dwight Howard A recente presença da mídia foi marcada por uma série de controvérsias, que vão desde alegações de agressão sexual contra um homem da Geórgia chamado Stephen Harper aos comentários públicos de seu ex-parceiro, Royce Reed.

Apesar de enfrentar esses desafios, o três vezes Jogador Defensivo do Ano continua focado em retornar ao NBA.

Dwight Howard aborda alegações sobre ser gay: “Isso não é da conta de ninguém onde eu coloquei…”Roberto Ortega

Por que Howard não está na NBA agora?

Relatórios recentes sugeriram que Howard pode estar assinando um contrato para jogar no exterior, na Europa, completo com uma previsão Cláusula de saída da NBA.

Enquanto isso, o veterano do basquete se aventurou nas redes sociais criando sua própria conta no Snapchat, incentivando ativamente os fãs a segui-lo em sua jornada.

No entanto, esta aventura no Snapchat não foi muito bem-sucedida, pelo menos não do ponto de vista da aparência, com Howard chocado com a severidade com que ele foi tratado por um filtro.

Em sua postagem inaugural no Snapchat, posteriormente compartilhada no Instagram, Dwight Howard usou de brincadeira um filtro que transformou sua aparência em uma notável semelhança com o ícone do basquete Kareem Abdul-Jabbar.

A postagem, com foto e vídeo, repercutiu nos fãs que apreciaram o humor injetado por Howard na situação.

Na legenda, Howard reconheceu com humor o efeito do filtro e compartilhou seu nome de usuário no Snapchat: “Reeldeeldeebo12”.