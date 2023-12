É assim que você pode assistir ao ‘The Eras Tour Concert Film’ de Taylor Swift em casa

EUse você já sonhou em assistir Taylor Swift‘s Eras Tour no conforto da sua casa, seu desejo se tornou realidade. Dois meses após seu lançamento nos cinemas, o filme-concerto de grande sucesso de Taylor Swift está agora disponível para visualização sob demanda nos EUA, Canadá e Reino Unido. Esta é uma ótima notícia para os fãs que não podiam pagar pelos assentos caros para o show esgotado.

O filme já pode ser alugado em plataformas como Vídeo principal e Apple TV por apenas US$ 19,89, uma fração do que custaria para ver a apresentação ao vivo. E como bônus adicional, o lançamento coincide com o 34º aniversário de Taylor Swift e inclui três músicas que não foram incluídas na versão teatral: “Vida longa“,” “O arqueiro,” e “Sonhos mais loucos.”

Em uma postagem no Instagram anunciando o lançamento, Swift expressou seu entusiasmo em comemorar seu aniversário, disponibilizando o filme do show para os fãs assistirem em casa. É uma forma de ela demonstrar apreço pelo ano incrível que passaram juntos.

O filme Eras Tour estreou nos cinemas há dois meses com um evento repleto de estrelas que viu a própria Swift fazendo uma aparição surpresa em um deslumbrante vestido azul Oscar de la Renta. O filme foi aclamado pela crítica e até ganhou um Globo de Ouro nomeação.

Taylor quer criar uma experiência envolvente

Para aqueles que planejam assistir ao filme em casa, Swift os incentiva a abraçar o espírito da turnê vestindo “trajes de Era”, usando pulseiras da amizade e cantando e dançando junto com a música. É tudo uma questão de criar uma experiência divertida e envolvente.

Se você está procurando inspiração sobre como se vestir para sua festa em casa, há muitos estilos confortáveis ​​​​com o tema Swift para você escolher. E se você precisar de ideias de presentes de Natal para o Swiftie da sua vida, também existem ótimas opções.

No geral, o lançamento de Turnê Eras de Taylor Swift O filme do show para visualização sob demanda é um sonho que se torna realidade para os fãs que não puderam comparecer ao show ao vivo. É uma oportunidade de vivenciar a magia da turnê no conforto de sua própria casa, com músicas bônus e a chance de se vestir bem e cantar junto. Então pegue uma pipoca, reúna seus amigos (virtualmente ou pessoalmente) e prepare-se para mergulhar no mundo de Taylor Swift.