É inscrito no CadÚnico e PRECISA DE EMPREGO?

O MDS planeja implementar um programa que apresentará grandes oportunidades de trabalho para cidadãos registrados no CadÚnico (Cadastro Único). O cadastro foi estabelecido inicialmente para a concessão de acesso a várias iniciativas, o que inclui o Bolsa Família.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está prestes a iniciar uma nova e crucial iniciativa. O programa será denominado “Redução da Pobreza” e proporcionará oportunidades de trabalho para quem está inscrito no CadÚnico.

Programa oferecerá oportunidades de trabalho para inscritos no CadÚnico

As chances de trabalho serão disponibilizadas através do site oficial, desenvolvido pelo governo, com entrada através da conta gov.br. Ao utilizar o sistema, o cadastrado no CadÚnico poderá visualizar quais são as opções para emprego na região de domicílio que mais se adequam ao perfil profissional. Com isso, será possível se inscrever.

Depois da inscrição, o departamento das empresas especializado em Recursos Humanos entrará em comunicação com o candidato a fim de convocar para o processo seletivo. Além disso, o Redução da Pobreza pretende apoiar também os pequenos empresários que são cadastrados no CadÚnico por meio das capacitações que envolvem a formalização.

Tais treinamentos se realizarão em conjunto com o SEBRAE, que é uma organização dedicada ao sistema de empreendedorismo. De acordo com a afirmação do MDS, a plataforma foi internamente desenvolvida e não tem custos adicionais.

Luiz Everton, secretário da inclusão socioeconômica, disse que “O programa é baseado em 3 eixos: emprego, qualificação profissional e empreendedorismo. Para aumentar a renda, só tem duas saídas: emprego ou empreendedorismo”.

Mapa da pobreza no Brasil



Você também pode gostar:

O IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves) fez um levantamento muito importante, que foi divulgado no mês de maio de 2023. Essa é uma autarquia governamental que está vinculada à SEPES (Secretaria de Economia e Planejamento do Espírito Santo). Tal levantamento apontou que, no ano de 2022, o Brasil tinha, no mínimo, 70 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza.

O trabalho do órgão foi feito com os dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Além do mais, a instituição teve que considerar como dado a linha da pobreza que o Banco Mundial estabeleceu, de US$ 6,85 per capita/dia, definindo a informação como uma referência mensal para a pessoa pobre, o valor de R$ 665,02.

Conquanto, a taxa da pobreza brasileira teve redução dos 38,2% para os 33,0%, de 2021 até 2022. Foram aproximadamente 10,5 milhões de cidadãos saindo de tal situação. Todavia, o quadro atinge ainda pelo menos 70 milhões de pessoas.

Segundo o IJSN, em cerca de nove estados brasileiros, mais da metade dos cidadãos vivem na situação de pobreza:

Piauí (50,4%);

Bahia (51,6%);

Acre (52,9%);

Pernambuco (53,2%);

Ceará (53,4%);

Paraíba (54,6%);

Alagoas (56,2%);

Amazonas (56,7%);

Maranhão (58,9%).

Além disso, seis estados estiveram acima da média nacional:

Tocantins (35,8%);

Rio Grande do Norte (46,2%);

Roraima (46,8%);

Sergipe (47,9%);

Pará (49,1%);

Amapá (49,4%).

Como fazer a inscrição no Cadastro Único para participar dos programas sociais?

Esse registro foi estabelecido para facilitar o acesso aos programas sociais, identificando quais deles utilizam a plataforma. Para realizar o cadastro, basta apenas seguir as etapas abaixo:

Localize um posto do CadÚnico ou CRAS dentro da região;

Mostre a documentação necessária;

Responda à todas as perguntas que serão feitas na entrevista do cadastramento;

Após essa entrevista, haverá uma confirmação de cadastramento, sendo designado um número único de NIS para cada participante da família registrada;

Após tais fases, é possível verificar o cadastro por meio do site oficial.

Os documentos necessários para o cadastro incluem: