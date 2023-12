É inscrito no CADÚNICO? Tem BENEFÍCIO LIBERADO para você HOJE (12)

Participantes do CadÚnico estão sendo surpreendidos com um incentivo do governo. Se você é um dos muitos cidadãos brasileiros que ainda utiliza antenas parabólicas convencionais para assistir televisão, é importante estar ciente da transição em andamento. Em breve, essas antenas deixarão de operar na frequência de 3,5 GHz para dar lugar ao sinal 5G.

Para continuar desfrutando dos seus programas favoritos, será necessário substituir a antiga antena por uma nova antena digital. O Governo Federal anunciou a distribuição gratuita de kits para mais famílias cadastradas no CadÚnico. Isso abrangerá cerca de 1.500 cidades brasileiras, e já beneficiou mais de 600 mil famílias até o momento.

Kit antena parabólica com sinal 5G para cadastrados no CadÚnico

O kit de antena digital gratuito inclui uma antena parabólica digital, um receptor, um controle remoto com pilhas e todos os cabos necessários para conectar os equipamentos ao televisor. A instalação é realizada por técnicos do Siga Antenado, que agendam uma visita à residência para efetuar a troca do equipamento. É importante ressaltar que a troca só é possível se já houver uma antena parabólica tradicional instalada e funcionando.

Essa mudança é essencial porque os sinais das antenas parabólicas tradicionais e do 5G operam na mesma frequência, podendo causar interferências e perda de sinal. Com a expansão da quinta geração de redes móveis em todo o país, a distribuição dos kits está se tornando mais abrangente.

Além de proporcionar uma melhor qualidade de som e imagem, as antenas digitais permitem que as famílias continuem desfrutando de uma programação variada com maior qualidade. Portanto, esteja atento à transição e aproveite a oportunidade de obter o kit gratuito para garantir o acesso contínuo à sua programação de TV favorita.

Como agendar as trocas

Para agendar a troca dos kits, existem duas opções disponíveis:



Você também pode gostar:

Ligar para o número 0800 729 2404. Acessar o site oficial do programa, fornecer seus dados pessoais, número do CPF e Número de Identificação Social (NIS).

A iniciativa de troca de antena digital está sendo conduzida pela Siga Antenado (Entidade Administradora de Faixa – EAF), em colaboração com o Ministério das Comunicações (MCom) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Para verificar se sua cidade está habilitada para realizar o agendamento da troca de kits, basta acessar o site do Ministério das Comunicações. Lá você encontrará a lista completa das localidades atendidas. Não perca a oportunidade de garantir a continuidade do acesso à programação de TV com melhor qualidade.

Outro benefício para cadastrados no CadÚnico

A conta de luz é uma das principais despesas que afetam o orçamento dos brasileiros mensalmente. Dependendo do consumo de energia elétrica, os custos podem representar uma parte significativa da renda de muitos trabalhadores.

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um programa social destinado a famílias de baixa renda no Brasil. Foi estabelecido em 2002 pela Lei n° 10.438 e, atualmente, é regulamentado pela lei nº 12.212/2010 e pelo Decreto nº 7.583/2013.

Com isso, é possível obter bons descontos na conta de luz. Em alguns casos, o valor pode ser reduzido em até 65%. Mas, há situações mais específicas, onde o desconto pode chegar a 100%, zerando a quantia a ser paga. Essas reduções na fatura aliviam consideravelmente o impacto financeiro para os beneficiários.

Os descontos concedidos pelo programa variam de acordo com o consumo mensal de energia elétrica. Em resumo, quanto menor o consumo, maior será a redução, tornando o benefício mais vantajoso para aqueles que conseguem economizar energia.

Até 30 kWh mensal – 65%;

De 31 kWh até 100 kWh – 40%;

De 101 kWh até 220 kWh – 10%.

No entanto, para famílias indígenas e quilombolas, os descontos podem ser ainda mais significativos. Nesses casos, a redução alcança 100%, o que significa que não haverá cobrança alguma na fatura de energia elétrica.

No entanto, é importante destacar que esse desconto integral só é concedido quando o consumo mensal for de no máximo 50 kWh. Para essas comunidades, o programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) oferece uma ajuda essencial para aliviar os custos com eletricidade e garantir acesso a esse serviço essencial.