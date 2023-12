E Morant diz no tribunal que deu um soco em adolescente em legítima defesa e demonstra check ball

E Morante teve um dia agitado no tribunal na segunda-feira… testemunhando que ele deu um soco em um adolescente durante uma briga em sua casa no ano passado em legítima defesa – enquanto também demonstrava a um advogado como verificar uma bola em um jogo de basquete.

A estrela do Memphis Grizzlies fez tudo isso diante de um juiz no Tennessee… como parte de Joshua Holloway de processo civil contra ele .

Holloway afirma no processo que Morant o agrediu enquanto os dois estavam jogando na residência do jogador da NBA no condado de Shelby em julho de 2022 … embora Morant e seus advogados digam que o processo deveria ser arquivado, alegando que Ja estava simplesmente tentando se proteger durante o incidente.