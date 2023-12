Eagles garantem talento no Pro Bowl: Shaquille Leonard assina contrato de um ano com a Filadélfia

EUEm um movimento estratégico que visa reforçar sua linha defensiva, o Philadelphia Eagles contratou o ex-linebacker do Indianapolis Colts Shaquille Leonard para um contrato de um ano.

O anúncio, confirmado por Insider da rede NFLIan Rapoport e mais tarde pelo Águiasposições Leonardo no coração do NFC Leste rivalidade mais feroz.

Eagles reforçam defesa com talento All-Pro

A três vezes Pro Bowler durante seu mandato de seis anos com o ColtsLeonard tornou-se um agente livre após ser liberado em 21 de novembrocom o Águias aproveitando rapidamente a oportunidade para garantir o talentoso linebacker.

O jovem de 28 anos Leonardo visitou o Dallas Cowboys e o Águiasoptando, em última análise, por alinhar-se com o primeiro lugar Filadélfia para o próximo trecho.

Enquanto Leonardo o tempo de jogo e a produção recentes enfrentaram desafios, o Águias veja a assinatura como uma oportunidade de baixo risco para aproveitar seu Pro Bowl potencial.

Juntando-se logo antes de um momento crucial Domingo confronto noturno com o VaqueirosLeonard pretende fortalecer o Águias defesa apressada, uma unidade que mostrou vulnerabilidade em um Semana 13 derrota para o San Francisco 49ers.

O Águias corpo de linebacking, liderado por titulares Nicolau Morrow e Zach Cunninghamtem lutado com lesões.

Leonardo A chegada apresenta um jogador experiente com potencial para uma atualização significativa se ele conseguir recuperar sua melhor forma.

A sua adição é particularmente oportuna porque o Águias perseguir um Super Bowl voltar e lutar pelo Campeonato NFC.

Leonard quer se recuperar de lesões



Uma vez aclamado como um dos melhores linebackers da NFL Leonardo a trajetória de carreira foi afetada devido a lesões, incluindo uma cirurgia nas costas na entressafra de 2022.

Apesar de um ano desafiador e da crescente frustração com sua utilização sob uma nova comissão técnica, o Águias visualizar Leonardo assinatura como uma jogada astuta do gerente geral Howie Roseman.

Com Leonardo salário já está no Colts’ livros depois de compensar as isenções, o Águias garanta uma adição de baixo custo com um teto all-star.

Como Leonardo embarca em sua jornada com seu segundo NFL esquadrão, o Águias antecipar seu ressurgimento para Formulário totalmente profissionalalinhando-se com as altas expectativas da equipe para o Temporada 2023.