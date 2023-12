Eddie Alvarez: As táticas de negociação do UFC podem ser as culpadas pelo atraso de Conor McGregor x Michael Chandler

Eddie Alvarez tem uma teoria sobre o que está atrasando a luta entre Conor McGregor e Michael Chandler.

Este ano, McGregor e Chandler atuaram como treinadores em O Lutador Final 31, com o plano de que os dois se enfrentem na luta de volta de McGregor depois de mais de dois anos longe do MMA. Até o momento, isso ainda não aconteceu e a luta nem foi anunciada, deixando muitos se perguntando qual é o atraso. E Alvarez, que lutou contra McGregor no UFC 205 em 2016, tem uma teoria baseada em sua experiência anterior em lidar com o UFC e McGregor.

“Eu e você lidamos com isso, com Conor”, ​​disse Alvarez a Ariel Helwani em A hora do MMA. “… Ninguém tinha ideia se eu estava lutando ou quando estava lutando, e estávamos todos tentando descobrir. Aí recebo uma ligação do próprio chefe: ‘Ah, você descobriu?’ Sim, descobrimos. Descobrimos quando estamos brigando e com quem. Acho que eles estão fazendo a mesma coisa.”

A própria experiência de Alvarez com isso veio antes de sua luta com McGregor, onde ele era o atual campeão dos leves e o UFC supostamente usou Khabib Nurmagomedov como oponente alternativo para fazer Alvarez aceitar a luta com McGregor nos termos da promoção. No final das contas, Alvarez lutou contra McGregor, mas ele diz que esse tipo de tática de braço forte é comum.

“Essa é a jogada deles”, disse Alvarez. “A jogada deles é: não podemos simplesmente ter dois caras envolvidos e saber que eles vão brigar entre si, porque se eles souberem disso, agora terão poder para dizer: ‘Ei, eu quero tanto isso’. Então, eles sempre envolvem um terceiro, quarto ou quinto cara para reduzir seu preço a nada. [Laughs.] Acho que é isso que está acontecendo.

“Porque se Mike Chandler sabe que está lutando contra Conor, se Conor sabe que está lutando contra Chandler, então os dois têm espaço para negociar essa luta em si. Então, acho que está chegando um terceiro, quarto ou quinto jogador, do qual ainda não ouvimos falar, então os dois são reduzidos a nada. Não reduzidos a nada, mas para que ambos não tentem negociar um dólar sobre o valor de seus contratos. É isso que está acontecendo.”

No momento, ainda não se sabe o que está causando o atraso na marcação da luta. McGregor voltou oficialmente ao grupo de testes da USADA em outubro passado, o que significa que ele estará elegível para competir novamente em abril de 2024, e Alvarez diz que não ficaria chocado se ver McGregor continuar a adiar qualquer anúncio, mesmo que planeje lutar em breve .

“Conor, ele tem as cartas e pode dizer quando isso acontecer”, disse Alvarez. “Olha, se eu sou Conor, também não vou contar ao meu oponente quando estou lutando com ele, se não for necessário. Vou avisá-lo quando achar que é a minha hora de avisá-lo.

McGregor lutou pela última vez no UFC 264, onde quebrou a perna na trilogia de luta contra Dustin Poirier.