Eddie Alvarez reage à derrota brutal do BKFC 56 para Mike Perry: ‘O maldito machado de batalha do cara’

Eddie Alvarez pode ter falhado em sua batalha de vontades contra Mike Perry no BKFC 56, mas o revés não impedirá sua tentativa de continuar perseguindo o boxe com os nós dos dedos.

“Eu amo isto. Eu faço. Eu verdadeiramente [do]”, disse Alvarez na coletiva de imprensa pós-luta do evento. “Eu vim aqui e dei o meu melhor. Meus treinadores adoraram o que eu estava fazendo. Eu estava certo, eu estava esperto. A preparação para essa luta foi muito boa, eu estava fazendo sparring com pesos pesados, indo bem. Infelizmente este esporte é tão volátil que você simplesmente não sabe. Você poderia ter uma luta mais limpa, e acho que meu orbital foi destruído e pronto, foi tudo o que ela escreveu. É uma merda, cara, porque foi um bom show. Os fãs venceram esta noite. Eu não ganhei, mas os fãs venceram.”

Alvarez, 39, ficou cara a cara e trocou socos com Perry por dois rounds brutais na luta principal de sábado, antes de seu corner interromper a luta por causa dos danos crescentes em seu olho esquerdo.

O resultado mudou o recorde de Perry no boxe sem luvas para 4-0 e viu “Platinum” ser coroado como o novo “Rei da Violência” no BKFC. Perry já derrotou os ex-campeões do UFC Alvarez e Luke Rockhold no BKFC, bem como o ex-desafiante ao título do Bellator, Michael Page, a caminho de emergir como a maior estrela do boxe com os nós dos dedos.

E embora Alvarez tenha tido seus momentos na luta, “The Underdog King” não pôde deixar de ficar impressionado com a resiliência que seu adversário demonstrou durante a batalha de dois rounds.

“Fiquei surpreso”, disse Alvarez. “No sparring eu acerto esses golpes nos caras maiores e não sei se machuquei bem meus oponentes, mas com o punho nu tive certeza de que Mike iria cair. Ele não fez isso. Tiro o chapéu para Mike Perry. O maldito machado de batalha do cara. Ele pode dar um tiro, ele pode continuar avançando e acertá-los. Ele me lembra muito de mim mesmo, então eu estava lutando contra um pequeno espelho meu lá esta noite e Mike era o melhor homem. Olha, eu aceito minhas vitórias, vou aceitar minhas perdas da mesma forma – com a cabeça [held] alto.”

“Esta noite ousei ser ótimo”, continuou Alvarez. “Subi de categoria de peso com Mike. Eu consegui, me atrevi muito a ser grande, e pensei, com tudo que tenho em mim, que posso vencer um cara maior, dado o meu conjunto de habilidades, dado o estilo dele. Não vou voltar atrás em nada. Achei que poderia vencer Mike Perry esta noite, maior ou não, mas não o fiz. Fiquei aquém. E ei, esse maldito esporte, mano, é por isso que eu adoro isso.”

Alvarez está agora 1-1 em sua incursão no boxe sem luvas. Ele estreou no BKFC em abril passado com uma emocionante vitória por decisão dividida sobre o três vezes desafiante ao título do UFC, Chad Mendes.

Alvarez indicou no sábado que tem toda a intenção de lutar novamente, e quando questionado sobre a ideia lançada pós-luta pelo fundador do BKFC, David Feldman, de correr de volta uma revanche contra Perry na Filadélfia natal de Alvarez, o ex-campeão do UFC ganhou vida.

“Oh, cara, isso seria uma coisa linda, filho da puta, eu te garanto”, disse Alvarez. “Ei, mais uma vez, Mikey, por favor. Me dê isto. Você vem para o norte da Filadélfia e me faz esse favor, cachorro grande.