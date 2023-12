Eddie Alvarez reflete sobre a perda de Mike Perry: ‘Talvez eu tenha desistido do tamanho demais’

Eddie Alvarez acha que cometeu um erro contra Mike Perry.

No mês passado, Alvarez enfrentou Perry na luta principal do BKFC 56, perdendo por escanteio após sofrer uma fratura no osso orbital. Na sequência, Alvarez elogiou a durabilidade de Perry, dizendo que ficou surpreso com o quão bem “Platinum” resistiu aos seus golpes poderosos, e depois de alguns dias de reflexão sobre a luta, “The Underground King” acha que pode saber qual é o problema. ele estava contra o boxe com os nós dos dedos nus.

“Se eu pudesse mudar algumas coisas, talvez eu tivesse desistido de tamanho e peso demais”, disse Alvarez recentemente em A hora do MMA. “Eu mudaria isso. Eu tentaria diminuir um pouco – tentaria fazer isso em 165 ou algo assim, fazê-lo diminuir um pouco. Eu desisti do tamanho. Concordo com o público, desisti do tamanho e estava bem com isso porque ainda pensei em afastar Mike Perry. Até hoje, ainda sinto que poderia afastar Mike Perry. Desisti de um tamanho um pouco demais. Eu teria feito isso de forma diferente.

“A luta em si, fui pego com um figurão. Eu amo o jeito que lutei. Eu queria mandá-lo embora. Eu queria acertar meus golpes, não queria fugir dele. Eu queria conhecê-lo bem no meio de suas filmagens, da mesma forma que você conheceria alguém como Justin Gaethje. Eu queria dar um soco nele e acertar no meio e eventualmente nocauteá-lo. Foi isso que tentamos fazer. Corremos riscos dessa forma e eu estava bem com isso.

“E eu quase consegui. Ele ficou muito cambaleante, nós o machucamos muito, bem cedo. Talvez eu devesse ter pegado ele. Talvez eu devesse tê-lo abraçado mais, em vez de relaxar demais depois de machucá-lo. Apenas alguns pequenos ajustes, mas não posso fazer nada sobre um orbital quebrado.”

A luta foi disputada com 175 libras, 20 libras a mais do que o peso da carreira de Alvarez de 155. Indo para a luta, Alvarez insistiu que 155 não é mais uma possibilidade para ele e que ele esperava uma vantagem de velocidade de 175. Parece, no entanto, que Alvarez subestimou a queda de poder que teria.

“Ele é um machado de batalha. Ele é como um zumbi”, disse Alvarez. “Os golpes que acertei nele, de primeira, quase 100 por cento das vezes, derrubaram a maioria dos caras. Mas é por isso que eu também acho que talvez eu tenha desistido de muito peso, porque na minha categoria de peso, aquele mesmo gancho de esquerda está colocando quase e ’55er, ’65er para baixo, com certeza, e ele conseguiu ficar de pé com isso .”

Com duas fraturas no orbital esquerdo, Alvarez provavelmente terá uma longa pausa nos combates. Dito isso, o ex-campeão dos leves do UFC diz que não tem intenção de pendurar as luvas (ou não) e espera retornar ao BKFC em 2024, talvez em uma revanche com Perry em condições um pouco mais equilibradas.

“Honestamente, esse seria o melhor cenário. Eu mesmo gostaria de chegar a um peso mais natural. Se você me viu, não sou eu. Esse não é o meu corpo – sou meio gordo. [Laughs.] Tive que segurar um peso que não queria e ser maior do que queria para lutar com um peso que não é o meu.

“Olha, eu atirei e eu, meus treinadores, acreditamos que poderíamos fazer isso acontecer, e não fizemos. É o que é. Mas em um mundo perfeito, quero estar com 165 anos. Quero lutar com meu peso natural. Seria ótimo ter uma revanche com ele em algo mais do meu peso natural. Se pudéssemos nos encontrar em algum ponto intermediário, essa seria uma situação ideal.”