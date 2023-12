Eddie Alvarez revela ferimentos sofridos durante a guerra com Mike Perry no BKFC 56

Eddie Alvarez precisará de tempo para se recuperar depois de sofrer uma fratura no osso orbital como resultado de sua guerra de dois rounds com Mike Perry na luta principal do BKFC 56.

O ex-campeão dos leves do UFC confirmou suas lesões na segunda-feira, depois de especular que ele provavelmente teria uma fratura orbital, que causou um inchaço significativo no lado esquerdo do rosto. Depois de sentar no canto no final do segundo round, o técnico de Alvarez, Mark Henry, finalmente dispensou a luta e a luta foi interrompida com Perry conquistando a vitória por nocaute técnico.

“Confirmei duas fraturas em meu orbital esquerdo. [a] refratura”, escreveu Alvarez no Twitter. “[Would have] Foi uma beleza encerrar o show para os fãs. Eu me senti ótimo.

“Este jogo é selvagem e imprevisível como pode ser. É por isso que eu adoro isso. O show continua! Amo vocês, pessoal.”

Confirmei 2 fraturas no meu orbital esquerdo, uma foi uma refratura… Teria sido uma coisa linda fechar o show para os fãs, me senti ótimo… esse jogo é selvagem e imprevisível como pode ser… é por isso que eu adoro isso The Show continua ! Amo vocês ❤️ -Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 4 de dezembro de 2023

Apesar do resultado, Alvarez definitivamente veio para a luta depois de acertar vários socos fortes em Perry durante o round de abertura, quando ele derrotou o veterano com os nós dos dedos nus, especialmente com um soco de chumbo que continuou encontrando um lar.

Perry saiu com armas em punho no segundo assalto, onde começou a infligir cada vez mais danos a Alvarez enquanto os lutadores continuavam atirando uns contra os outros até o sino tocar.

Foi depois de regressar ao seu canto que os treinadores de Alvarez viram o inchaço que continuava a aumentar a cada segundo com o olho efectivamente fechado, o que obviamente teria comprometido a sua capacidade de continuar a avançar.

Isso foi o que levou à paralisação, com Perry chegando a 4 a 0 em sua carreira de lutador desde que ingressou no elenco do BKFC. Enquanto isso, Alvarez só elogiou Perry, com seu recorde no BKFC caindo para 1-1 com a derrota.

“Tiro o chapéu para Mike Perry”, disse Alvarez na coletiva de imprensa pós-luta do BKFC 56. “O maldito machado de batalha do cara. Ele pode dar um tiro, ele pode continuar avançando e acertá-los. Ele me lembra muito de mim mesmo, então eu estava lutando contra um pequeno espelho meu lá esta noite e Mike era o melhor homem. Olha, eu aceito minhas vitórias, vou aceitar minhas perdas da mesma forma – com a cabeça [held] alto.”

Não há um cronograma exato para a recuperação do osso orbital quebrado, mas Alvarez precisará de uma folga para permitir que a lesão cicatrize antes que ele possa suportar o contato facial novamente para outra luta.