Eddie Hearn diz que entrou em contato com a equipe de Francis Ngannou sobre a luta de Anthony Joshua: ‘Nunca tive resposta’

O promotor de longa data de Anthony Joshua afirma ter tido muito interesse em contratar Joshua contra Francis Ngannou depois que o ex-campeão peso pesado do UFC quase derrotou Tyson Fury em sua estreia no boxe profissional.

Infelizmente, de acordo com o chefe da Matchroom Sport, Eddie Hearn, esse interesse não foi correspondido.

“Entrei em contato com a equipe de Francis Ngannou e disse: ‘Só para que você saiba, estamos prontos para discutir o Francis Ngannou [vs.] Luta de AJ. Nunca tive resposta deles”, disse Hearn na segunda-feira. A hora do MMA. “Então eu acho que provavelmente, conhecendo o negócio, eu diria que provavelmente Fury-Ngannou concordou em postar Fury-[Oleksandr] Usyk já.

“[Ngannou will] sinto que, depois daquela primeira luta, ele pode vencer o Fury, mas não adianta [in boxing non-stars] – ele pode realmente perder para qualquer um entre os 50 primeiros no peso pesado, então você tem que lucrar neste momento, e há realmente apenas três lutas que chegam aos níveis que ele deseja [Fury, Joshua, or Deontay Wilder]. Então eu acho, e você deve saber melhor, Francis Ngannou lutará no PFL ou em qualquer outro lugar na primavera, verão de 2024, e então lutará contra Tyson Fury no final de [2024]. Eu acho que essa seria a mentalidade da equipe.”

“Acho que todo mundo sabe que é um acordo de duas lutas com Fury-Usyk”, acrescentou Hearn, “e eu acho que provavelmente há um no back-end também para revanche com Ngannou”.

Ngannou, 37, quase provocou uma das maiores surpresas da história dos esportes de combate em outubro passado, quando lutou por uma polêmica decisão dividida contra Fury. Apesar de ser um grande azarão nas apostas, Ngannou levou Fury ao seu limite e até derrubou o campeão linear dos pesos pesados ​​​​do boxe em uma performance que superou as expectativas de muitos e deixou lutadores de boxe como Hearn e Carl Frampton cantando seus louvores. Imediatamente após a luta, Hearn fez lobby publicamente para que Joshua x Ngannou fosse o próximo, afirmando que acreditava que o confronto poderia ser “uma das maiores lutas da história do esporte”, especialmente se fosse realizado na África, onde ambos os lutadores têm raízes.

No entanto, a luta nunca aconteceu. Em vez disso, Joshua assinou contrato para enfrentar Otto Wallin no card do Dia do Acerto de Contas na Arábia Saudita em 23 de dezembro, um evento que apresenta outro oponente em potencial de Ngannou – Deontay Wilder – em uma luta co-headlining contra Joseph Parker. Se Joshua e Wilder saírem vitoriosos, Hearn reiterou sua esperança na segunda-feira de que o tão esperado confronto entre Joshua e Wilder possa ser o próximo passo.

O próximo movimento de Ngannou permanece incerto, no entanto, Fury deve enfrentar o campeão dos pesos pesados ​​​​da WBA, WBO e IBF, Oleksandr Usyk, em uma luta de unificação do título muito aguardada em 17 de fevereiro.

Embora muito do brilho de Fury tenha desaparecido desde sua exibição medíocre contra Ngannou, Hearn ainda prefere o rei linear do boxe para cuidar de seus negócios contra Usyk.

“Eu realmente acreditava que ele era um grande favorito antes de Ngannou”, disse Hearn sobre Fury. “Nós realmente não sabemos fisicamente onde ele está. Quero dizer, ele tem sorte de Usyk não ser um perfurador, ele tem sorte de Usyk ser um homem muito menor. Porque eu acho que contra um cara maior, contra um perfurador, contra um cara que consegue lutar com ele por dentro, acho que a confiança dele realmente não estaria presente em uma luta como essa. Então eu acho que Fury vai vencer a luta, mas você certamente não pode descartar Usyk, e simplesmente não sabemos onde ele está física ou mentalmente depois de uma luta como essa [Ngannou performance]. Ele não se parecia naquela luta, mas talvez estivesse apenas mal preparado.”