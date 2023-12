Eddie Hearn sobre o drama de Ryan Garcia x Oscar De La Hoya: ‘Definitivamente a coisa mais bizarra que já vi’

Eddie Hearn acredita que a próxima luta do novo campeão de boxe das duas divisões, Devin Haney, é óbvia.

“Remova a política, a luta de Ryan Garcia é a luta natural a ser travada”, disse Hearn em A hora do MMA após a vitória dominante de Haney sobre Regis Prograis no último sábado. “Ryan deveria tentar lutar contra os campeões aos 140 [pounds]. Ele está no DAZN, obviamente com Golden Boy. Tem uma conversa que, para mim, deve acontecer e evoluir muito rapidamente. Acho que essa é a luta para nós e para Golden Boy e Garcia e [Devin] Haney para fazer.

“Para mim, você quer impulso, quer capacidade de se mover rapidamente para fazer uma mega luta. E para mim, essa é realmente uma conversa entre nós, Golden Boy e DAZN, que deve ser bastante fácil de manobrar. E eu acho que é uma luta enorme.”

Haney, 25, conquistou o título superleve do WBC com uma masterclass de 12 rounds contra Prograis. Competindo pela primeira vez na categoria até 140 libras depois de reinar como campeão indiscutível dos leves do boxe desde junho de 2022, Haney derrubou Prograis no terceiro round com a mão direita e finalmente superou seu adversário em um grau histórico – o total de 36 socos acertados de Prograis foi o menor sempre para uma luta de 12 assaltos ao longo dos 38 anos de história de rastreamento de estatísticas do CompuBox. Haney agora tem 31-0 perfeitos em sua carreira no boxe profissional.

Na segunda-feira, Hearn também nomeou Teofimo Lopez e Gervonta Davis como adversários potenciais para a próxima conquista de Haney na categoria até 140 libras, no entanto, o presidente da Matchroom Sport acredita que Garcia seria a luta mais simples de montar por causa da conexão DAZN que ambos os lutadores compartilham. Os promotores de Hearn e Garcia, Golden Boy, estão ambos fechados em acordos de transmissão com o serviço de streaming. Hearn disse que já houve “algumas conversas internas” dentro do DAZN sobre Haney vs. Garcia ser “uma luta que precisamos discutir o mais rápido possível”.

García também chamado para lutar contra Haney em 2024 após a luta de sábado nas redes sociais.

“Quando funciona para todos, acontece, especialmente quando você está na mesma plataforma”, disse Hearn. “Portanto, acredito que as negociações com Garcia e Haney serão iniciadas na próxima semana.”

Um obstáculo potencial para o confronto, no entanto, pode ser o relacionamento tenso entre Garcia e Golden Boy, especialmente o chefe promocional Oscar De La Hoya, que estava em plena exibição antes da recente vitória de Garcia por nocaute no oitavo round sobre Oscar Duarte. Garcia falou abertamente antes do evento sobre a relação adversária que compartilha com seus promotores, levando De La Hoya a expressar preocupação com o “estado de espírito” de seu lutador na véspera da luta em uma rede social bizarra e já excluída. postagem na mídia.

Como muitos observadores, Hearn achou toda a saga preocupante.

“Foi definitivamente a coisa mais bizarra que já vi”, disse Hearn. “Ryan Garcia é obviamente o lutador número 1, então é como se eu estivesse atrás de Anthony Joshua em uma coletiva de imprensa [making all sorts of faces], e então twittando 48 horas antes de sua luta, dizendo que estou preocupado com a saúde mental de Anthony Joshua antes de sua luta. Para mim, isso é quase perigoso. Como você pode esperar que esse garoto se prepare mentalmente adequadamente? Você está questionando o estado mental dele – isso não está fazendo nada para ajudar seu estado mental.

“Escute, na verdade não é da minha conta, mas certamente você simplesmente entra em uma sala, ou se separa e diz que isso é tóxico e não é bom para ninguém, ou diz um ao outro: ‘Isso tem que parar. Seremos profissionais, seremos eficazes, seremos construtivos até ao final do nosso mandato e da nossa parceria. Mas até então, vamos agir de acordo.’ Ou você diz: ‘Pessoal, nunca vamos concordar, acho que talvez devêssemos fazer um acordo para nos mudarmos.’ Mas não posso acreditar. Quer dizer, honestamente, nunca vi nada parecido. É a coisa mais bizarra de todas.

“E parabéns ao Ryan Garcia, porque pensei que ele poderia perder para o Duarte. Eu assisti aquela coletiva de imprensa e pensei: ‘Como você espera que esse garoto esteja focado em sua luta quando seu próprio promotor está fazendo caretas pelas costas e dizendo que ele não está mentalmente em um bom lugar 48 horas antes? Grandes apoios para Ryan Garcia. Acho que foi uma luta muito perigosa para ele. Duarte, ele não é um cara de elite, mas dá soco e é perigoso, e se você não estiver mentalmente ligado, pode perder essa luta. Muito bem [to] ele.”

Garcia, 25 anos, continua sendo uma figura polêmica nos círculos do boxe, mas há poucas dúvidas sobre seu poder de estrela. Seu confronto contra Davis em abril passado vendeu mais de 1,2 milhão de compras em pay-per-view e foi um dos maiores eventos de esportes de combate do ano.

Hearn só espera que a feiúra entre Garcia e Golden Boy não atrapalhe um talento emergente antes que ele seja capaz de deixar sua marca no esporte.

“O Ryan Garcia é um lutador muito bom, e sei que quando converso internamente com outros lutadores, eles também o elogiam por ser um lutador bom e perigoso. Então, acho que ele é brilhante para o esporte”, disse Hearn. “Temos que manter lutadores assim motivados. Temos que mantê-los mentalmente bem, mantê-los ativos e apaixonados pelo esporte. E ele é uma grande parte do futuro do boxe, então deveríamos abraçar isso em vez de tentar fazer com que ele se apaixone, principalmente, pelo negócio do esporte.”