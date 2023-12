“Ele é um jogador”: Quem é Jake Ferguson, o jogador emergente dos Cowboys em quem Dak Prescott confia?

Tele Dallas Cowboys o ataque tem zumbido nesta temporada. Liderado por um conspirador ofensivo Mike McCarthy e zagueiro Dak PrescottDallas atualmente lidera o NFL com 32,3 pontos totais por jogo e é o terceiro jardas de passe por jogo em 263,4.

Prescott colocou seu nome em MVP argumentos, mas ele não fez tudo sozinho. CeeDee Cordeiro deu mais um passo em seu desenvolvimento, tornando-se um receptor amplo de elite. Contratação de agente livre veterano Brandin Cozinheiros proporcionou grandes jogadas nas últimas semanas, e outros jogadores contribuíram quando solicitados.

A temporada de estreia de Jake Ferguson

Um desses ‘outros’ jogadores é Jake Fergusonum tight end do segundo ano que é o segundo melhor apanhador de passes dos Cowboys até agora nesta temporada em termos de pega (46), jardas (498) e touchdowns (5). No último jogo dos Cowboys contra o Seattle SeahawksFerguson pegou o touchdown da vitória em uma bola onde Prescott simplesmente jogou para ele em uma jogada de bola ao alto contra o All-Pro safety Jamal Adams.

Após o jogo, Prescott falou sobre por que o tight end melhorou tanto: “Ele é um jogador. Sua mentalidade, antes de mais nada, é a razão pela qual ele é o cara que é e tem o sucesso que tem.”

Ferguson teve uma temporada de estreia obscura em 2022. Ele teve apenas 22 passes ao longo do ano, recebendo 19 passes para 174 jardas e dois touchdowns. Ele estava preso atrás Dalton Schultzque se tornou o companheiro de Prescott cobertor de segurança no meio de campo nos últimos três anos com a equipe. Mas quando Schultz partiu para o Houston Texanos na entressafra, Ferguson foi escalado para o cargo de titular.

Dak Prescott confia em Jake Ferguson

Os Cowboys sempre imaginaram assim quando o convocaram na 4ª rodada em 2022. Ferguson era uma perspectiva extremamente sólida fora de Wisconsin. Ele foi titular por todos os quatro anos para os Badgers, atuando como bloqueador e apanhador de passes desde a temporada de calouro até a temporada sênior. Ferguson não testou muito bem no Combinação da NFL, mas ele faz tudo bem como jogador. E ele tem ganhou a confiança de Prescottsegundo McCarthy, que é o mais importante.

Há muita confiança aí. Quero dizer, apenas naquele último lançamento para touchdown, você não joga a bola para um cara com quem você não tem muitas repetições… Jake é definitivamente alto em QI, instinto e consciência no futebol. Você definitivamente pode contribuir com isso para a educação dele.

O próprio Ferguson e toda a equipe dos Cowboys estão se beneficiando de seu desenvolvimento.