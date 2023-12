Elegibilidade para benefícios VA: Quais são os requisitos mais importantes para se inscrever?

Tele Benefícios VA oferece ajuda a ex-militares e pessoal que serviu no Estados Unidos e inclui uma série de benefícios, mas como saber se você é elegível para solicitar ajuda extra? Nós ajudamos você.

Qualquer pessoa que ingressou na ativa após 16 de outubro de 1981 deverá ter cumprido 24 meses contínuos de serviço ou todo o período em que foi convocado.

Eles podem contornar isso se: foram dispensados ​​por motivos de incapacidade causada ou agravada pelo serviço ativo, dispensados ​​por dificuldades ou serviram antes de 7 de setembro de 1980.

Conforme Departamento de Assuntos de Veteranostodos os membros da Guarda Nacional e da Reserva que não forem dispensados ​​​​de forma desonrosa serão elegíveis para alguns benefícios cuja extensão varia com base na duração do serviço e no compromisso assumido.

Eles serão elegíveis se tiverem sido convocados para o serviço ativo por ordem federal e completaram todo o período em que foram convocados ou ordenados para o serviço ativo. Se mantiverem esse status apenas para exercícios de treinamento, não serão elegíveis.

Quais são as regras para benefícios VA?

A elegibilidade aprimorada significa que o requerente entra em um grupo de maior prioridade, aumentando a probabilidade de obter benefícios. Para atender aos critérios de status de elegibilidade aprimorado, uma pessoa deve atender a um dos seguintes requisitos.

Você recebe compensação financeira (pagamentos) do VA por uma deficiência relacionada ao serviço

Você recebeu alta por invalidez resultante de algo que aconteceu com você no cumprimento do dever

Você recebeu alta por uma deficiência que piorou no cumprimento do dever

Você é um veterano de combate dispensado ou liberado em ou após 11 de setembro de 2001

Você recebe uma pensão VA

Você é um ex-prisioneiro de guerra (POW)

Você recebeu um Coração Púrpura

Você recebeu uma Medalha de Honra

Você recebe (ou se qualifica para) benefícios do Medicaid

Você serviu no sudoeste da Ásia durante a Guerra do Golfo entre 2 de agosto de 1990 e 11 de novembro de 1998

Você serviu pelo menos 30 dias em Camp Lejeune entre 1º de agosto de 1953 e 31 de dezembro de 1987

Condições do Vietnã

Se você serviu na Guerra do Vietnã, então você é elegível, o que inclui aqueles que não serviram no próprio país, mas em áreas vizinhas, como Laos, Camboja ou Tailândia entre outros.