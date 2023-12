Elegibilidade TANF: Qual é o valor máximo que você pode ganhar para ser elegível, dependendo do seu estado?

DDependendo do seu estado, o Assistência Temporária para Famílias Carentes O programa é um subsídio em bloco com uma ampla variedade de benefícios e serviços direcionado a famílias de baixa renda com crianças. O plano é ajudar as crianças, que não têm capacidade para cuidar de si mesmas e não conseguem escolher a situação das suas famílias. Este é um programa que fixou financiamento para todos os 50 estados, o Distrito de Columbia, Porto Rico, Guam e as Ilhas Virgens dos EUA. Também ajuda todas as tribos indígenas americanas. No total, a subvenção básica totaliza 16,5 mil milhões de dólares por ano. TANF ajuda cerca de 1 milhão de famílias que têm cerca de 2,8 milhões de beneficiários.

Qual estado tem os maiores benefícios do TANF?

Para uma família de duas pessoas, o benefício máximo do TANF pago variava de US$ 146 por mês no estado do Mississippi a US$ 862 no estado de New Hampshire. Os valores mais baixos dos benefícios tendem a concentrar-se no Sul do país em comparação com outras áreas. Depois de New Hampshire, o Alasca oferece US$ 821 e a Califórnia oferece US$ 696 em benefícios TANF. Depois do Mississippi, os estados mais baixos que oferecem TANF são Arkansas com US$ 162 e Louisiana com US$ 188. Em média, os estados oferecem cerca de US$ 399 mensais na maioria dos estados do país. A razão pela qual esses valores são tão diferentes será baseada no custo de vida de cada estado.

A inflação após a pandemia global foi uma das principais razões pelas quais muitas famílias não conseguiram sobreviver durante esse período. Os tempos difíceis também aumentaram a inflação e, de repente, os preços dos alimentos e o custo de vida também se tornaram difíceis de igualar. O Governo dos Estados Unidos tem feito tudo o que está ao seu alcance para colocar tudo sob controlo, mas não tem sido capaz de mitigar todas as dificuldades. TANF é um dos muitos esforços do governo com os quais as pessoas podem contar.