Elf on the Shelf enche banheira de Kim Kardashian com chocolate

Kim Kardashian leva suas intrigas de Elfo na Prateleira a um nível totalmente novo em comparação com a maioria das famílias, e o vídeo que ela compartilhou online reflete isso.

Em seu último capítulo, ela encheu uma banheira de chocolate como parte da ideia que ela montou para os filhos.

As filhas North, 10, e Chicago, 5, e os filhos Saint, 8, e Psalm, 4, todos do relacionamento com Kanye West, aproveitaram as festividades.

Chocolate no banho

“Entrei no meu banheiro e o que vejo aqui?” ela comentou em um clipe enquanto caminhava por sua mansão.

“Os elfos deixaram uma bagunça e trouxeram Charlie e a Fábrica de Chocolate para cá.

“O bilhete na cozinha dizia que não encontraram as canecas, então o chocolate quente está na banheira.

“Isso é uma loucura. Isso é literalmente Willy Wonka.

“Olhe isso. O pote inteiro é de chocolate. Eles são selvagens.”

Outras decorações dos Kardashians

Este não foi o primeiro capítulo de sua trama com um elfo, já que ela já compartilhou imagens de dezenas de árvores de Natal dentro de sua casa.

Um dos quartos foi decorado com tema Chanel, enquanto uma mensagem de “bem-vindo ao Pólo Norte” era exibida abaixo de uma de suas enormes telas de televisão.

Os Kardashians claramente investimos fortemente em tornar o Natal uma época do ano inesquecível para as crianças.