Elon Musk admite ter demônios em sua mente e pensou em se machucar durante o colapso

Tesla e proprietário do X Elon Musk teve um colapso público na última quarta-feira, durante uma entrevista em que disse à Disney e a outras grandes empresas para se foderem. Ele até disse oi para Bob, que provavelmente é CEO da Disney, Bob Iger. Esse confronto contra as maiores potências do mundo pode ter sido o último prego no caixão da plataforma X que estava prestes a acontecer. Embora afirme ser um defensor da liberdade de expressão, Musk transformou o Twitter em um lugar onde as teorias da conspiração reinam supremas e os chamados ‘jornalismo cidadão” corre desenfreado. É verdade que existem muitos meios de comunicação que não são precisos em suas reportagens sobre muitos assuntos diferentes, mas a plataforma X não está ajudando a resolver esse problema de forma alguma.

Elon Musk admite ter pensamentos sombrios

Durante a entrevista, Almíscar parecia extremamente incomodado e até esqueceu o nome do apresentador, apesar de ser amigo dele há mais de 20 anos. Musk também disse que a plataforma X estava fadada a morrer se os anunciantes não voltassem a ela, mas também tentou culpar Disney e outros grandes nomes. No entanto, o momento mais perturbador desta entrevista ocorreu quando Musk admitiu publicamente ter “demônios na cabeça” e pensamentos suicidas quando tinha apenas 12 anos de idade. Musk afirmou anteriormente que sofre de um tipo de síndrome de Asperger, algo contra o qual ele luta desde criança. Falando com Aaron Ross Zorkin do New York Times no DealBook Summit 2023vimos mais profundamente como funciona a mente de Elon Musk.

Isso é o que Elon disse: “Minha motivação então era, bem, minha vida é realmente finita… mas se pudermos expandir o escopo e a escala da consciência, seremos mais capazes de descobrir quais perguntas fazer sobre a resposta que é o universo e talvez podemos descobrir qual é o sentido da vida. Minha mente muitas vezes parece uma tempestade selvagem porque tenho uma fonte de ideias. Não é uma tempestade feliz. Acho que até certo ponto nasci assim, mas foi amplificado por uma infância difícil, honestamente. Mesmo em um momento feliz, quando criança, senti uma fúria de forças em [his] mente constantemente. Esses demônios da mente são, em sua maior parte, aproveitados para fins produtivos. De vez em quando, eles, você sabe, dão errado.”