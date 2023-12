EMPREGOS: AutoZone abre vagas no Sudeste do país

A AutoZone, empresa multinacional que atua no mercado de peças e acessórios automotivos, está na procura por profissionais em três diferentes estados brasileiros. Isto é, antes mesmo de falar mais a empresa, veja quais são os postos de trabalho vagos e suas respectivas localidades:

Coordenador (a) de Planejamento Logístico – Paulínia – SP – Logística;

Representante de Vendas – Exclusiva Para PCD – Carapicuíba – SP – Atendimento;

Gerente de Categoria SR – São Paulo – SP – Administração Geral;

Gerente de Projetos – São Paulo – SP – Projetista;

Gerente de Loja – Passos – MG – Lojas / Shopping;

Representante de Vendas – Exclusiva Para PCD – Guaratinguetá – SP – Atendimento;

Assistente de Recursos Humanos – Admissão – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Analista Supply Chain JR – Paulínia – SP – Rotas;

Analista de RH – Ponto Eletrônico – São Paulo – SP – Recursos Humanos (Generalista);

Supervisor (a) Comercial – Itaúna – MG – Atendimento;

Supervisor (a) Comercial – Macaé – RJ – Atendimento;

Supervisor (a) Comercial – Colombo – PR – Atendimento;

Gerente de Loja – Macaé – RJ – Lojas / Shopping;

Especialista de Peças SR – Colombo – PR – Atendimento.

Mais sobre a AutoZone

Sobre a AutoZone, é importante frisar que a marca é considerada líder em vendas no seu setor no mercado, com mais de 6.000 lojas no Brasil, México e EUA. No nosso país, inaugurou sua primeira loja em Sorocaba, no ano de 2012.

De lá para cá, a AutoZone construiu um sólido prestígio e forte presença em território nacional, contando com mais de 45 lojas, um grande Centro de Distribuição em Paulínia, uma rede de logística e um Centro de Suporte às lojas no estado de São Paulo que presta assistência especializada para toda a cadeia.

Presente em várias cidades brasileiras, atende com cuidado especial mais de 550 mil clientes em media, por semana, Tem a habilidade de replica o modelo de serviço a um mercado constituído por donos de veículos e oficinas automotivas, especialistas e clientes exigentes.

Confira alguns benefícios

PROGRAMA DE SAÚDE E BEM ESTAR;

HORÁRIO FLEXÍVEL;

SEGURO DE VIDA;

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA;

VALE TRANSPORTE;

DESCONTO EM PRODUTOS;

ASSISTÊNCIA MÉDICA;

TOTALPASS;

VALE REFEIÇÃO FLEXÍVEL.



Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da AutoZone, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

