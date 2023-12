EMPREGOS: Serilon ABRE VAGAS para inúmeros setores

A Serilon, empresa que é considerada a maior distribuidora de insumos e equipamentos para Comunicação Visual do Brasil, está em busca de novos profissionais nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Sendo assim, antes mesmo de saber mais sobre a companhia, veja quais são os cargos abertos no presente momento:

Analista de Administração de Pessoal – Londrina – PR – Efetivo;

Assistente de Marketing – Londrina – PR – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas Externas – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Comercial – Londrina – PR – Efetivo;

Designer Gráfico – Londrina – PR – Efetivo: Criar e editar projetos de comunicação visual, como logotipos, materiais promocionais, layouts de site (banners), redes sociais, catálogos, flyers, etiquetas e embalagens;

Estoquista – Londrina – PR – Efetivo;

Estoquista – Uberlândia – MG – Efetivo;

Líder de Estoque – São Paulo – SP – Efetivo: Responsável por controlar e/ou conferir o recebimento e a expedição de materiais, assegurando a máxima acuracidade e integridade do inventário. Acompanha e orienta a conferência das notas fiscais e movimentação dos materiais, assegurando condições de uso com a adequada disposição/organização;

Motorista – Goiânia – GO – Temporário;

Motorista – Londrina – PR – Efetivo.

Mais sobre a Serilon

Sobre a Serilon, vale a pena ressaltar que trata-se da maior distribuidora de materiais e equipamentos de Comunicação Visual do Brasil. Há 37 anos no mercado, a Serilon possui mais de 25 unidades em território nacional.

Além disso, é uma empresa jovem e inovadora que trabalha com a distribuição nacional de suprimentos e equipamentos para Impressão Digital. Por não abrir mão da amizade e proximidade com o público interno e externo, a empresa conquistou seu posicionamento, sendo referência no mercado brasileiro.

É por isso que a Serilon valoriza as pessoas acima de tudo. Afinal, são elas quem sustentam e levam a empresa longe. A meta da Serilon é trabalhar com o desenvolvimento do seu time e garantir ter sempre as pessoas certas no lugar certo!

Conheça alguns benefícios

Vale Alimentação;

Vale Transporte;

Unimed Nacional;

Plano Odontológico;

Cartão Farmácia;

Seguro de Vida;

Folga Aniversariante;

Casual Day;

Restaurante Local;

Cafeteria;

Férias Coletivas;

Parceria com Diversas Empresas.



Veja como se candidatar em uma das vagas

Como você já pôde ver as vagas abertas, o processo de candidatura é bem simples, visto que você só precisa ENTRAR NESSE LINK. Na página, tudo o que você precisa fazer é analisar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se inscrever!

