EMPREGOS: Softys Brasil CONTRATA pessoas em INÚMEROS ESTADOS

A Softys Brasil, empresa que é líder no desenvolvimento de produtos e soluções para o cuidado das pessoas com suas diferentes marcas de higiene pessoal e limpeza, está contratando novos funcionários no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos abertos:

Ajudante Geral II – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Analista de Logística Pleno (Foco em Materiais) – Anápolis – GO -Efetivo;

Analista de Recrutamento & Seleção SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas SR – Caieiras – SP – Efetivo;

Analista de Trade Marketing Canal Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Trade Merchandising – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Fiscal Pleno – Caieiras – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Logística – Piraí – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Anápolis – GO – Efetivo;

Especialista de Desenvolvimento de Embalagem – Caieiras – SP – Efetivo;

Especialista em Planejamento DRP (transferências de produtos) – Caieiras – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo de E-commerce I – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo de Merchandising – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gestor (a) de Marketing (B2B) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Gestor (a) de Vendas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Inspetor de Qualidade I – Piraí – RJ – Efetivo;

Motorista Carreteiro – Anápolis – GO – Efetivo;

Motorista de Manobra – Piraí – RJ – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – Anápolis – GO – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Anápolis – GO – Efetivo;

Técnico Eletrônico – Caieiras – SP – Efetivo;

Vendedor JR – Teresópolis – RJ – Efetivo;

Vendedor Sênior – Campo Grande – MS – Efetivo.

Mais sobre a Softys Brasil

Sobre a Softys Brasil, é válido frisar que a empresa atua no mercado de produtos de higiene pessoal e está presente por toda a América Latina. Ao todo, são 25 marcas que fazem a força dessa companhia pelo continente.

Guiados e inspirados pelo cuidado, a empresa acredita que é possível abrir as portas da inovação, do crescimento e da aprendizagem dessa maneira.

Por fim, na Softys, a promessa é “inovar para cuidar de você”, uma visão que lhes permite continuar a atingir mais de 500 milhões de consumidores com as melhores marcar e produtos, e assim, fornecer o melhor cuidado no dia a dia das pessoas e em todas as fases da vida.

Como se candidatar em um dos cargos?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página da Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



