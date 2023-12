Empresa cancela cartões de clientes após encerrar operação no Brasil; Veja qual

A fintech alemã N26, que ingressou no mercado brasileiro em 2021 com a intenção de competir com gigantes locais como Nubank e PicPay, anunciou nesta quinta-feira (7) o cancelamento de todos os cartões de crédito emitidos no Brasil. A decisão marca o encerramento das operações da empresa no país.

Desde o início de suas atividades por aqui, a N26 buscava conquistar uma fatia significativa do mercado financeiro, oferecendo uma alternativa inovadora e digital aos consumidores brasileiros. No entanto, apesar dos esforços, a fintech não obteve o sucesso desejado e enfrentou desafios para se consolidar em um cenário altamente competitivo.

Fintech alemã N26 anuncia encerramento de operações

Após dois anos de atuação no mercado brasileiro, a fintech alemã N26 comunicou oficialmente o encerramento de suas operações no país. A decisão, segundo a empresa, faz parte de uma estratégia global de direcionar esforços para os mercados considerados chave na Europa.

“Há 2 anos, resolvemos testar no Brasil um jeito de cuidar de dinheiro que tivesse um pouco menos de fin e um pouco mais de care. Temos muito orgulho do projeto que construímos e muita gratidão aos milhares de clientes que fizeram parte do teste e confiaram na gente. Neste momento, a N26 decidiu encerrar a operação no Brasil como parte da estratégia da empresa de focar nos mercados chave europeus”, disse a empresa.

Ao justificar a saída do mercado brasileiro, a N26 reforça sua decisão estratégica de concentrar recursos e energia em mercados europeus considerados cruciais para o desenvolvimento da empresa. A mensagem ressalta que o encerramento das operações no Brasil faz parte desse redirecionamento estratégico e agradece aos seus clientes brasileiros.

Cancelamento de todos os cartões de crédito

Com o cancelamento de todos os cartões de crédito emitidos no Brasil, a fintech alemã N26 esclarece que, apesar da impossibilidade de realizar novas compras com os cartões, os clientes devem continuar efetuando o pagamento das faturas normalmente.



A empresa destaca que o cancelamento dos cartões não isenta os usuários de suas responsabilidades financeiras, e o não cumprimento das obrigações poderá acarretar em consequências, como a incidência de juros e multas sobre os valores devidos. Mesmo com a inoperância da N26 no Brasil, a falta de pagamento pode resultar na negativação do usuário, conhecida popularmente como “nome sujo”.

A N26 ressalta a importância de manter a regularidade nos pagamentos para evitar complicações financeiras adicionais. Em caso de atraso no pagamento das faturas, a aplicação de juros e multas seguirá as políticas estabelecidas nos termos do contrato.

Adicionalmente, a fintech esclarece que, mesmo em situações em que o aplicativo da N26 não estiver mais em funcionamento ou se o pagamento estiver sendo realizado em parcelas, os boletos correspondentes às faturas serão enviados por e-mail. Dessa forma, a empresa busca garantir que os clientes tenham acesso às informações necessárias para realizar os pagamentos devidos, mesmo diante da sua saída do mercado brasileiro.

Os usuários afetados pelo cancelamento dos cartões de crédito da N26 são aconselhados a acompanhar atentamente suas faturas e a entrar em contato com a empresa em caso de dúvidas ou necessidade de assistência relacionada aos pagamentos. A N26 reforça seu compromisso em proporcionar suporte aos clientes durante esse período de transição.