Organizações especializadas na reabilitação financeira, bem como na otimização do score de crédito existem mesmo? O Brasil vem enfrentando um índice elevado de cidadãos com a situação desfavorável junto ao SPC e ao Serasa. Isso resulta em uma procura frequente pelas alternativas que conseguem “reaver uma boa reputação” na internet.

Restabelecer essa reputação, aprimorando o score de crédito torna-se prioridade para muitos indivíduos, pois a avaliação do crédito favorável consegue simplificar o pedido de empréstimos, cartões e financiamentos com os termos mais rentáveis. Diante de todas as complicações para garantir acesso às oportunidades financeiras que exigem o histórico limpo, também é comum pesquisas pelas empresas que dizem oferecer esse tipo de serviço.

Importância do nome limpo e do score de crédito alto

Manter um nome limpo e um score de crédito elevado é de suma importância para a saúde financeira e a estabilidade econômica de um indivíduo. Um nome limpo refere-se à ausência de registros negativos, como dívidas não pagas ou protestos, enquanto o score de crédito é uma pontuação que reflete o histórico financeiro do consumidor. Esses elementos desempenham um papel crucial em diversas áreas da vida financeira.

Um nome limpo e um bom score facilitam a obtenção de crédito em condições favoráveis, como taxas de juros mais baixas e limites de crédito mais altos, como citamos. Isso significa que o acesso a empréstimos para financiar investimentos, como compra de casa ou educação, torna-se mais viável e econômico.

Além disso, instituições financeiras e credores tendem a confiar mais em indivíduos com históricos financeiros sólidos. Isso resulta em melhores oportunidades de negociação e condições mais vantajosas em transações comerciais.

Ademais, manter a boa reputação financeira também pode influenciar positivamente a busca por emprego, pois muitos empregadores consideram a estabilidade como um indicativo de responsabilidade e confiabilidade. Assim, essa questão não apenas abre portas para oportunidades econômicas, mas também contribui para a construção de uma base sólida para o futuro.

Existe mesmo uma empresa que aumenta a pontuação do crédito e deixa o nome limpo?



A resposta é não! Nenhuma organização que tenha atividade legal possui a habilidade de retomar o histórico creditício. Então, menos ainda, empresas conseguem elevar o score dos consumidores simplesmente recebendo uma remuneração para isso.

Tal declaração foi feita pela Acordo Certo. Essa é uma das maiores empresas no mercado de renegociações de dívidas do Brasil, estabelecendo as parcerias com quase todas as instituições bancárias. Portanto, preste muita atenção nisso: não existe empresa que aprimora a pontuação através dos serviços pagos.

A única forma de aperfeiçoar essa avaliação é adotando hábitos financeiros totalmente positivos, como:

Quitar contas pontualmente;

Quitar os débitos;

Habilitar Cadastro Positivo;

Entre tantas outras coisas.

Lembrando que a avaliação do Acordo Certo no Reclame Aqui é 8,5, portanto, é uma empresa confiável. O que provavelmente está por trás dessas organizações que estão oferecendo tal serviço é uma fraude.

Isso porque, golpistas virtuais buscam sempre encontrar as vítimas vulneráveis. Conquanto, sabemos que não é nada ético, nem mesmo seguro, fazer pagamento para aumentar o score. Aliás, a oferta configura uma tentativa frustrante de fraude.

Conheça maneiras confiáveis para limpar nome e também aumentar score

A estratégia principal para reverter uma situação referente à inadimplência é procurar um acordo direto com o credor. Isso também pode ser feito através de empresas que facilitam tal negociação.

Neste sentido, a Acordo Certo acaba se destacando como uma organização confiável, tal como o SPC e a Serasa, que são os líderes no setor. Assim, existem outras opções que oferecem alternativas certas para uma renegociação dos débitos com descontos. Por exemplo:

Ácrux;

Go Bravo;

Meu Acerto;

Grupo Recovery.

Além do mais, o programa intitulado Desenrola Brasil, que é oferecido no Governo Federal, é uma iniciativa promissora para quitar as dívidas com desconto. Dessa forma, regularizando a situação financeira, certamente o score de crédito aumentará gradualmente. Mas isso dependerá de hábitos financeiros saudáveis.