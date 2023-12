Empréstimos estudantis com juros zero: Como você pode eliminar sua taxa de juros?

Gestudar com uma carga significativa de empréstimos estudantis é uma preocupação comum para muitos estudantes.

O saldo médio da classe de 2019 ficou em quase US$ 30,00e lidar com esta dívida torna-se ainda mais difícil quando os encargos com juros são tidos em conta.

No entanto, existem maneiras estratégicas de navegar no cenário das taxas de juros dos empréstimos estudantis e, em alguns casos, até mesmo garantir empréstimos estudantis sem juros.

Como reduzir as taxas de juros de empréstimos estudantis:

Reduzir as taxas de juros dos empréstimos estudantis é uma etapa crucial para gerenciar sua dívida de maneira eficaz. Pagamentos automáticos, descontos de credores e negociações com credores privados estão entre as principais estratégias.

O refinanciamento de seus empréstimos estudantis com um novo credor também apresenta uma oportunidade significativa de reduzir as taxas de juros, economizando potencialmente milhares de dólares durante o prazo do empréstimo.

Explorando empréstimos estudantis sem juros:

Embora os empréstimos estudantis sem juros possam parecer um unicórnio financeiro mítico, eles existem.

Esses empréstimos não rendem juros ao longo do tempo, o que significa que o valor emprestado é o valor reembolsado.

Embora não sejam fáceis de encontrar ou obter, os empréstimos estudantis sem juros podem valer o esforço, especialmente considerando as economias potenciais.

No entanto, é crucial pesar os benefícios e as desvantagens.

Por mais atraente que seja a perspectiva de empréstimos sem juros, eles apresentam certas compensações.

Os empréstimos sem juros podem exigir reembolso antecipado, prejudicando potencialmente a sua flexibilidade financeira.

Além disso, podem não ter as proteções federais oferecidas pelos empréstimos estudantis tradicionais, tais como planos de reembolso baseados no rendimento, tolerância e opções de adiamento.

Explorar alternativas aos empréstimos sem juros é essencial.

Empréstimos pessoais, cartões de crédito com TAEG de 0% e até mesmo empréstimos de uma conta 401 (k) são opções potenciais a serem consideradas.

Cada alternativa traz seu próprio conjunto de considerações e riscos potenciais, exigindo uma avaliação cuidadosa com base em situações financeiras individuais.