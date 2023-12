EMS está NA PROCURA por funcionários ao redor do Brasil

A EMS, empresa do Grupo NC (o maior laboratório farmacêutico no Brasil), líder de mercado há mais de 15 anos consecutivos e líder no segmento de genéricos desde 2013, está contratando novos colaboradores para preencher o seu quadro. Isto é, antes de falar um pouco mais sobre, confira quais são as oportunidades:

Analista Ambiental Júnior – Jaguariúna – SP – Efetivo;

Analista da Garantia da Qualidade JR- PCD – Hortolândia – SP – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento de Matéria Prima JR – Hortolândia – SP – Efetivo;

Analista de Controle da Qualidade Júnior – Hortolândia – SP – Efetivo;

Analista de Controle da Qualidade- PCD – Hortolândia – SP – Efetivo;

Analista de Garantia e Qualidade SR – Efetivo;

Assistente de PCP – Hortolândia – SP – Efetivo;

Auxiliar de Laboratório (GALÊNICO) – Hortolândia – SP – Efetivo;

Auxiliar de Laboratório – PCD – Hortolândia – SP – Efetivo;

Auxiliar / Operador de Produção I – Hortolândia – SP – Efetivo;

Consultor Vendas Jr. (Maringá – PR) – Efetivo;

Consultor Vendas Jr. (Ribeirão Preto – SP) – Efetivo;

Coordenador (a) de Excelência Operacional – Hortolândia – SP – Efetivo;

Eletricista de Manutenção Pleno – Hortolândia – SP – Efetivo;

Especialista de Produtividade e Efetividade – Hortolândia – SP – Efetivo;

Gerente Regional de Demanda – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder de Produção – Hortolândia – SP – Efetivo;

Mecânico (a) de Refrigeração Sênior – Hortolândia – SP – Efetivo;

Pesquisador (a) Analítico – Hortolândia – SP – Efetivo;

Pesquisador de Pré Formulação Pleno -Hortolândia – SP – Efetivo;

Dentre outras.

Mais sobre a EMS

Falando mais sobre a EMS, podemos destacar que, fundada há mais de 55 anos e com capital 100% nacional, a EMS também tem forte presença em PDVs de todo o país e atuação nas áreas de Prescrição Médica, Genéricos, Marcas, OTC e Hospitalar, fabricando medicamentos para praticamente todas as especialidades da Medicina. Possui fábricas em Hortolândia (SP), Manaus (AM), Brasília (DF) e Jaguariúna (SP).

Além disso, com aportes frequentes em infraestrutura fabril e em pesquisa de ponta para desenvolver produtos inovadores, eficazes e seguros, a EMS, que já exporta para mais de 40 países, está preparada para continuar cuidando das pessoas que querem viver cada vez mais e melhor.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que as vagas da EMS já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

