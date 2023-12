Encerra HOJE (28/12) desconto MÁXIMO do IPVA 2024

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo anual que os proprietários de veículos devem pagar. No estado do Rio Grande do Sul, o prazo final para pagar o IPVA 2024 com o maior desconto oferecido pelo governo é até hoje, dia 28 de dezembro. Neste artigo, vamos abordar tudo o que você precisa saber sobre o IPVA 2024, desde os descontos oferecidos até as formas de pagamento disponíveis.

IPVA 2024: Desconto máximo até hoje

Quem quitar o IPVA 2024 antes da virada do ano terá direito a um desconto de 6% pela antecipação. Além disso, ao pagar o imposto dentro do prazo estipulado, os proprietários de veículos não serão afetados pela variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF/RS), que é estimada em 4,53% com base na inflação.

Como calcular o valor do IPVA?

Para calcular o valor do IPVA, é necessário levar em consideração o valor venal do veículo e a alíquota exigida pelo estado. No Rio Grande do Sul, a alíquota do IPVA varia de acordo com o tipo de veículo, sendo 3% para automóveis, 2% para motocicletas e 1% para caminhões. O valor venal do veículo é determinado pela Tabela Fipe, que leva em consideração o modelo, ano de fabricação e estado de conservação.

A fórmula para calcular o valor do IPVA é: Valor Venal x Alíquota = Valor do IPVA. Por exemplo, se o valor venal do seu automóvel for de R$ 30.000 e a alíquota for de 3%, o valor do IPVA será de R$ 900.

Formas de pagamento do IPVA

Existem diferentes formas de pagamento disponíveis para o IPVA. Os proprietários de veículos podem efetuar o pagamento em cota única, aproveitando o desconto pela antecipação, ou optar pelo parcelamento em até três vezes. Vale ressaltar que o IPVA pode ser pago em qualquer agência bancária credenciada, caixas eletrônicas ou pela internet, utilizando o código do Renavam do veículo.

Calendário de pagamento do IPVA 2024



Para facilitar o pagamento do IPVA, o governo do Rio Grande do Sul distribuiu um calendário com as datas de vencimento de acordo com o final da placa do veículo. Confira abaixo o calendário de pagamento do IPVA 2024:

Final da Placa Cota única com desconto Parcelamento em três vezes 1 e 2 31/01/2024 02/10/2024, 03/10/2024 e 04/10/2024 3 e 4 29/02/2024 03/10/2024, 04/10/2024 e 05/10/2024 5 e 6 31/03/2024 04/10/2024, 05/10/2024 e 06/10/2024 7 e 8 30/04/2024 05/10/2024, 06/10/2024 e 07/10/2024 9 e 0 31/05/2024 06/10/2024, 07/10/2024 e 08/10/2024

Isenção do IPVA

Algumas pessoas podem ser isentas do pagamento do IPVA. São elas:

Veículos com mais de 20 anos de fabricação;

Veículos adaptados para pessoas com deficiência;

Veículos oficiais;

Veículos de entidades assistenciais, religiosas e culturais;

Veículos de sindicatos e associações de trabalhadores.

Para obter a autorização, é necessário fazer uma solicitação junto ao órgão responsável e apresentar a documentação necessária.

Consequências do não pagamento do IPVA

O não pagamento do IPVA pode acarretar em diversas consequências para o proprietário do veículo. Algumas delas são:

Multa: O não pagamento do IPVA dentro do prazo previsto gera uma multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20% do valor do imposto. Juros: Além da multa, também são cobrados juros sobre o valor do IPVA em atraso. A taxa de juros é de 1% ao mês, acrescida da variação da taxa Selic. Restrição ao licenciamento: O não pagamento do IPVA impede o licenciamento do veículo, o que pode resultar na apreensão do veículo em caso de fiscalização. Protesto em cartório: Em alguns casos, o não pagamento do IPVA pode levar ao protesto do subsídio em cartório, ou que pode afetar a negativação do proprietário. Leilão do veículo: Em casos extremos de inadimplência, o veículo pode ser realizado a leilão para quitar o subsídio do IPVA.

Esteja em dias e evite problemas futuros

O IPVA é um imposto anual que os proprietários de veículos devem pagar. No estado do Rio Grande do Sul, o prazo para pagamento do IPVA 2024 com o maior desconto é até hoje, dia 28 de dezembro. É importante calcular corretamente o valor do IPVA, ficar atento ao calendário de pagamento e escolher a forma de pagamento mais adequada. O não pagamento do IPVA pode gerar multas, juros e restrições no licenciamento do veículo. Portanto, é fundamental estar em dia com o imposto para evitar problemas futuros.