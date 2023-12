Endividamento no CARTÃO DE CRÉDITO cresce em novembro; Veja como se proteger das dívidas

Os brasileiros estão usando cada vez mais o cartão de crédito no país. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), 87,7% das famílias do país afirmaram possuir alguma dívida nesta modalidade, ou seja, a maioria absoluta da população.

O uso do cartão de crédito sempre foi muito expressivo no Brasil. Em resumo, a modalidade apresenta patamares muito elevados desde o início da pesquisa, em 2010. Contudo, nos últimos anos, os números cresceram significativamente, refletindo a mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros.

Em novembro de 2023, assim como ocorreu em todos os outros meses, a modalidade liderou o ranking nacional de tipos de dívidas que os consumidores possuíam. Inclusive, no ano passado, a modalidade alcançou o maior valor já registrado pela Peic.

Em resumo, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), responsável pela pesquisa, informou que a taxa registrada em novembro superou o volume observado no mesmo mês de 2022 (86,4%), indicando o aumento do uso do cartão de crédito entre os consumidores.

Endividamento cresce no cartão de crédito

A saber, o endividamento das famílias brasileiras caiu em novembro, na comparação com outubro. Esse foi o quinto mês de queda dos números, algo que não está acontecendo em relação ao cartão de crédito, utilizado cada vez mais pelas famílias brasileiras.

Vale destacar que a proporção de pessoas com dívidas no cartão de crédito cresceu 12,5 pontos percentuais nos últimos dez anos no país. Isso porque, em 2013, o percentual de endividados estava em 75,2%, taxa que já era muito alta.

Vale destacar que o crescimento desse percentual de endividamento na modalidade se concentrou nos dois últimos anos. Segundo a Peic, a taxa estava em 78,0% em 2020, ou seja, a proporção de endividados no cartão de crédito disparou quase 10 pontos percentuais em três anos, e isso aconteceu, principalmente, por causa da pandemia da covid-19.

Em síntese, a crise sanitária impulsionou a inflação em todo o planeta, inclusive no Brasil. Para segurar a taxa inflacionária, o Banco Central (BC) elevou os juros ao maior patamar em seis anos, reduzindo o poder de compra do consumidor. E isso encareceu o crédito, impulsionando o endividamento e a inadimplência no país.



Veja como consultar suas dívidas no cartão de crédito

Muitas pessoas ficam endividadas no cartão de crédito, sem conseguir honrar seus compromissos, pois não acompanham o ritmo de gastos que mantêm. Por isso, uma dica muito importante é consultar regularmente as dívidas.

Os consumidores devem sempre verificar as faturas, pois elas geralmente detalham todas as transações realizadas pelo usuário. Além disso, a fatura também informa saldos pendentes e datas de vencimento, ajudando os clientes a manterem uma boa saúde financeira.

O acompanhamento das faturas pode ser feito através do Internet Banking, já que várias instituições financeiras oferecem serviços online. Contudo, caso a pessoa prefira entrar em contato com algum funcionário, poderá ligar para a operadora do cartão. Dessa forma, poderá receber informações sobre saldo atual, transações recentes, bem como tirar qualquer dúvida.

Outra opção, que não é muito buscada pelos consumidores, é a consulta a birôs de crédito. Em síntese, a pessoa pode obter um relatório de crédito gratuito anualmente. A saber, estes relatórios costumam incluir informações sobre as dívidas no cartão de crédito.

Veja como quitar as dívidas no cartão de crédito

As pessoas que desejam se livrar das dívidas do cartão de crédito em 2023 devem ter em mente que isso pode ser bastante desafiador. No entanto, isso é totalmente possível se houver planejamento e disciplina dos consumidores.

Veja algumas dicas para você conseguir alcançar o seu objetivo e honrar os seu compromissos financeiras: