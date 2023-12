Endrick antes de sua aventura no Real Madrid: aprendi muito com Luis Suárez

Endrick não tem medo de nada, e não tem medo de nada desde o momento em que ainda criança saiu de Brasília para ir morar em São Paulo, tudo para realizar aquele sonho de ser jogador de futebol, que tanto seus pais quanto ele perseguida.

Ainda criança, além de já fazer parte da elite do futebol, aos 16 anos ousou assinar contrato com Real Madrid e agora já iniciou a contagem decrescente para embarcar na aventura madrilena.

Lionel Messi e Antonela estão entre os 3 destinos de férias mais incríveisParker Johnson

Ele já é uma estrela e conseguiu provar isso nas últimas semanas. Primeiro sua convocação com Brasildepois com a conquista do bicampeonato brasileiro com Palmeirase a viagem a Madrid para reencontrar os companheiros, voltar a curtir o Santiago Bernabéu, comer com Florentino Pérez e sentir o carinho dos fãs.

Ele transmite segurança e confiança em tudo. “Tudo começou quando eu era criança”, diz o jovem de 17 anos que está destinado a se tornar uma estrela ao falar com exclusividade ao MARCA.

Com apenas 17 anos você dá a impressão de que pode fazer qualquer coisa, é verdade?

“Desde muito jovem tive que provar que não tenho medo de ninguém. Tudo começou quando eu era muito jovem. Eu só queria jogar futebol. Isso foi muito claro para mim e por isso não se pode ter medo de alguém ou de alguma coisa e foi isso que fiz desde muito jovem.”

Você acha que está pronto para o desafio do Real Madrid?

“Será muita responsabilidade, um grande desafio. Estou muito animado para jogar com essa camisa e curtir com a torcida. É um sonho que tenho desde criança, fazer parte Real Madrid. Sei que ainda tenho desafios pela frente no Palmeiras e tenho que cumpri-los ou pelo menos ajudar meu time a estar no topo, mas é claro que já estou pensando em Real Madrid.”

Estreia na seleção brasileira com apenas 17 anos, o que passou pela sua cabeça naquele momento especial?

Endrick nas arquibancadasDaniel GonzálezEFE

“Infelizmente perdemos os dois jogos, mas tive a oportunidade de jogar, de me ver lá com a camisa da seleção, algo excepcional que sempre sonha quem quer jogar futebol. Vinicius e Rodrygo…Foi uma experiência excelente. Espero que no futuro possa continuar a partilhar momentos com eles.”

O que Vinicius e Rodrygo te disseram sobre como é o Real Madrid?

“Tive a oportunidade de conviver com eles. Lembra daquela foto dos três treinando de bicicleta? Eles me perguntaram se eu ia de férias, que tinha que ir. Eles me contaram muitas coisas sobre o dia a dia, sobre a importância de tudo que acontece, sobre a grandeza que tem em todos os sentidos, mas me dizem que você percebe quando está lá.”

Aliás, você parece estar muito envolvido na luta do Vinicius contra o racismo?

“Já sofri racismo, mas não me importo, quanto mais eles fizerem isso, mais vou rir na cara deles. vir, Rodrygo e todos aqueles que sofrem racismo. Eles podem dizer o que quiserem e fazer gestos para mim… Não vou me importar e acho que isso os deixará mais irritados. É a melhor forma de combater o racismo.”

Suponho que já esteja ansioso para ir a Madrid, a Valdebebas, ao Bernabeu, mas não para visitar?

“Fui uma vez. Meus pais também estiveram lá e me contaram muito sobre a cidade. Espero ter a oportunidade de conhecer mais Madri. Depois terei a oportunidade de ir ao centro com meus amigos, mas só quando moro em Madri.”

Você está ansioso para jogar uma partida no Bernabéu?

“Espero ter uma carreira brilhante lá, num grande e impressionante estádio. É um sonho desde criança. Todas as crianças o têm, muitas estrelas do futebol já jogaram lá. Fui a um jogo há algum tempo e pude experimentar a atmosfera, os torcedores… Ficarei muito feliz em jogar lá.”

Você poderia construir o atacante ideal?

“Karim Benzema tem todas as qualidades de um atacante perfeito, embora esteja na Arábia Saudita neste momento, jogou pelo Real Madrid por muitos anos. Ele entende o jogo perfeitamente, é um jogador espetacular em todos os sentidos. O melhor atacante do mundo há muito tempo. Harry Kane e Erling Haaland tenho as qualidades perfeitas para ser o atacante ideal de que você está falando.”

Endrick em ação pelo PalmeirasIsaque FontanaEFE

O que você espera da New Balance?

“Espero estar com eles por muitos anos. Posso me relacionar muito bem e minha família pode se relacionar muito bem com o que a New Balance tem a oferecer.”

Já ouvi você falar da importância dos seus pais, dos muitos sacrifícios que eles fizeram ao longo dos anos, para que você pudesse jogar futebol, pode explicar isso?

“Foi uma jornada longa, às vezes difícil. Eles sempre me ajudaram, estiveram sempre ao meu lado e isso tem sido uma grande ajuda. Em determinado momento da vida eles passaram por momentos difíceis, com momentos de fome e meu único objetivo é que eles nunca mais terão que passar por isso novamente.”

O que você procura em cada partida?

“Divertir-me e é isso que faço em campo. Me divirto e é isso que quero fazer. Quero ser feliz. Ajuda tudo a correr bem. Me divirto jogando futebol e só tenho que agradecer a Deus por a vida que tenho hoje. Escolhi um caminho complicado, abrindo mão do que as crianças costumam fazer, mas foi por uma boa causa.”

Os prêmios individuais são importantes para você?

“Neste momento eles não são importantes. Para mim o importante é a equipe e sem meus companheiros não seria. Tenho desfrutado do sucesso de Palmeiras e foi graças ao trabalho e à qualidade dos meus companheiros.”

Nos últimos dias você esteve em Madrid e em Boston e foi tratado como uma estrela…

“Nem nos meus sonhos mais loucos eu não poderia imaginar vivenciar tudo o que está acontecendo comigo. Um dia conheci Channing Tatume Festão, esportistas que tenho visto muito na televisão, pois sou seguidor da NBA e posso até jogar beisebol. Tive a sorte de poder sentir a atmosfera, ver o Celtas vencer… um sonho. Até agora eu só tinha ido à loja da NBA em São Paulo.”

Luis Suárez reconheceu que gostaria de ver você jogando pelo Barcelona…

“Eu vi muitos jogos dele com Barcelona. Lembro-me de um gol contra PSG depois de bater Thiago Silva e David Luiz. Aprendi muitas coisas com ele e ele contribuiu muito para o futebol brasileiro”.

Muita coisa aconteceu muito rapidamente: transferência para o Real Madrid, time titular do Palmeiras, estreia pelo Brasil…

“As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, tenho realizado muitos sonhos. Agradeço tudo à minha família, aos meus agentes e Palmeiras, que confiam em mim desde muito jovem. A certa altura abaixei a cabeça porque não estava jogando, respeitei a decisão do treinador e continuei trabalhando esperando a oportunidade que acabou surgindo”.