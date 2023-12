Endrick chega à Espanha: quais são os planos do Real Madrid para ele?

Endrick desembarcou em Madrid enquanto o garoto-prodígio brasileiro se prepara para começar sua nova aventura na capital espanhola com Real Madrid.

O jovem de 17 anos aterrou no Terminal 2 do Aeroporto de Barajas por volta das 15h00 num voo proveniente de Boston, com escala em Lisboa, para iniciar a sua aventura com os gigantes da LaLiga. O brasileiro parou para posar para foto com a capa da MARCA antes de entrar no táxi.

Vestido com uma marcante jaqueta Dolce Gabbana, o jovem astro brasileiro chegou a Madri acompanhado de sua mãe, com o resto de sua família e seu agente voando em um voo diferente de São Paulo.

Endrick no aeroportoFOTO DE CHEMA REYMARCA

Real já fizeram planos especiais para o adolescente ajudá-lo a se estabelecer em seu novo clube após sua transferência recorde do clube brasileiro.

O plano mestre do Real Madrid para Endrick

Endrick, que acaba de ganhar seu segundo Brasileirão com Palmeiras, aproveitou as férias pós-temporada para viajar à capital espanhola para conhecer todos os seus companheiros, as instalações do clube em Valdebebas e assistir ao próximo jogo LaLiga partida contra Villareal no Santiago Bernabéu.

O jovem brasileiro aproveitará a visita para conhecer em primeira mão a Cidade Real Madrid, naquele que será em breve o seu habitual espaço de treinos a partir do verão. Ele será recebido pelo presidente Florentino Prezque o receberá em seu novo clube e conhecerá o técnico Carlos Ancelotti pela primeira vez.

Ele conhecerá seus novos companheiros, já tendo dividido vestiário com compatriotas Vinícius Jr e Rodrygo durante a última pausa internacional.

“Vinícius e Rodrygo são meus amigos, conversamos bastante no campo de treinamento do Brasil”, disse ele.

“Eles me perguntaram quando eu iria Real Madrid e quando vou visitar a cidade. Vou para lá agora em dezembro e acho que posso ficar com eles e assistir a um jogo deles.”

Endrick dando autógrafosFOTO DE CHEMA REYMARCA

Por que Endrick não pode ingressar no Real Madrid em janeiro

A nova contratação do Los Blancos só fará parte do elenco em julho, mas já tomou medidas para se aclimatar à vida na Espanha, voando para conhecer seus companheiros.

Endrick não ingressará oficialmente no clube até 21 de julho de 2024, quando completará 18 anos. Conforme estipulado pelos regulamentos da FIFA, jogadores sub-18 não podem ser inscritos em clubes estrangeiros.

Ele retornará então ao seu Brasil natal para continuar suas merecidas férias e, antes de retornar aos treinos com Palmeiraso jovem integrará a Seleção Brasileira Olímpica no Torneio Pré-Olímpico da Venezuela, que será disputado de 20 de janeiro de 2024 a 11 de fevereiro de 2024.