Engepack ABRE VAGAS na região Nordeste; Saiba mais!

A Engepack, uma das maiores empresas do mercado brasileiro a produzir embalagens PET, está com diversas oportunidades de emprego disponíveis no presente momento. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são as opções mencionadas:

Analista da Qualidade I – Camaçari – BA – Efetivo: Elaborar, revisar e controlar a gestão de normas das áreas de qualidade, meio ambiente e segurança de alimentos. Auditar e acompanhar auditorias internas e externas. Monitorar e analisar indicadores de desempenho de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança de alimentos e sustentabilidade. Participar das atividades da Equipe de Segurança de Alimentos;

Assistente Administrativo (RH) – Salvador – BA e Híbrido – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – Simões Filho – BA – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Simões Filho – BA – Efetivo;

Operador (a) de Produção – PCR – Simões Filho – BA;

Banco de talentos – PCD – Banco de Talentos;

Estagiário (a) em Controle de Qualidade – Simões Filho – BA – Estágio;

Estagiário (a) de Manutenção – Simões Filho – BA – Estágio;

Técnico (a) de Controle de Qualidade I – PCR – Simões Filho – BA – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção Mecânica I – Simões Filho – BA – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção Mecânica II – Simões Filho – BA – Efetivo.

Mais sobre a Engepack

Falando mais sobre a Engepack, podemos frisar que a companhia oferece as melhores soluções de embalagens para clientes de necessidades diversas – com destaque para o mercado de refrigerante. A empresa é uma das principais fornecedoras de embalagens para o sistema COCA-COLA, que é líder no mercado de refrigerantes no Brasil.

Desde sua criação, em 1987, sua atuação empresarial é marcada pelo pioneirismo. Além de ser a primeira a produzir embalagens PET no País, ela foi responsável pela introdução no Brasil, em 1991, do modelo europeu de operações de sopro “in house”, ou seja, dentro da unidade do cliente.

Consolidada a sua participação no setor de refrigerantes, a Engepack busca agora sua entrada em novos mercados – cervejas, leite, dentre outras – onde o PET se configure como solução eficiente para atender as necessidades de resistência, transparência, leveza e estabilidade térmica.

Como efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Engepack Embalagens, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

