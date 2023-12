Entenda por que esta moeda de 1 real está se valorizando tanto

O mundo da coleção de moedas raras costuma contar com várias nuances. Uma delas, por exemplo, é o fato de que normalmente não é possível ganhar muito dinheiro da noite para o dia. O colecionador precisa ficar atento porque estas peças podem valer um bom investimento apenas em médio e longo prazo.

Neste sentido, vale muito a pena falar sobre a famosa moeda de 1 real do ano de 2016. Trata-se de uma peça muito nova que ainda está em circulação no Brasil, e que pode ser encontrada a qualquer momento, por qualquer pessoa em um trocado, por exemplo.

Mas o fato é que hoje esta peça não está valendo muito dinheiro. Como se trata de uma peça muito comum, neste momento, uma peça MBC não vale mais do que o seu valor de face. De todo modo, há motivos para acreditar que ela vai se valorizar cada vez mais com o passar dos anos.

A tiragem

E por que acreditamos na sua valorização? Por causa da tiragem desta peça. De acordo com dados da Casa da Moeda, algo em torno de 25 milhões de peças de 1 real de 2016 foram postas em circulação naquele ano. Na linguagem da numismática, esta é uma tiragem bastante pequena.

Para o mundo da coleção de moedas, quanto menos peças são postas em circulação, mais valor elas podem agregar, já que estamos falando de um exemplar que vai se tornar cada vez mais raro com o passar doa anos. Assim, se você encontrar a famosa 1 real de 2016, a dica é guardar, porque ela pode valer um bom investimento.

Identificando a moeda

Abaixo, separamos as principais características da moeda de 1 real de 2016, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Aço Inoxidável (Núcleo) e Aço revestido de Bronze (Anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnicas brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. Dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.



Você também pode gostar:

Quanto vale esta moeda

De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, a moeda de 1 real do ano de 2016 está valendo estes valores atualmente:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO x R$ 8 R$ 20

Caso você tenha uma moeda de 1 real de 2016 certificada, saiba que ela pode ser vendida atualmente a nada menos do que R$ 500. Mas como as peças se valorizam a cada ano, é provável que em 2024, ela passe a valer ainda mais.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.