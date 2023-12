EQS Engenharia ABRE MAIS DE 170 CARGOS; Se candidate!

A EQS Engenharia, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de contratos de manutenção e instalação na área de tecnologia em telecomunicações, infraestrutura, energia e climatização, está com ótimos cargos abertos no presente momento.

Sendo assim, antes de falar com mais ênfase sobre a empresa, vale a pena consultar a lista de postos de trabalho abertos e suas respectivas localidades:

Ajudante de Eletricista – Araucária – PR – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Eletricista – Araucária – PR – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Técnico (a) de Operações JR – (ENERGIA E AR) – Porto Alegre – RS – Manutenção em Geral;

Porteiro (a) – Campinas – SP – Portaria Industrial, Comercial, Residencial;

Mantenedor (a) Predial – Londrina – PR – Manutenção em Geral;

Auxiliar Técnico – Pato Branco – PR – Suporte Técnico;

Auxiliar Técnico – Cascavel – PR – Suporte Técnico;

Auxiliar Técnico – Maringá – PR – Suporte Técnico;

Técnico (a) de Dutos, Tubulações e Faixa de Manutenção – Duque de Caxias – RJ – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Eletricista – Florianópolis – SC – Manutenção Elétrica;

Técnico (a) de Instalação e Manutenção – Florianópolis – SC – Instalações em Geral;

Supervisor (a) Técnico – Ipatinga – MG – Suporte Técnico;

Supervisor (a) Técnico – Governador Valadares – MG – Suporte Técnico;

Assistente Operacional – Governador Valadares – MG – Logística;

Técnico (a) de Instalação e Manutenção – Manhuaçu – MG – Instalações em Geral;

Técnico (a) em Eletrotécnica – Caucaia – CE – Manutenção e Instalações;

Assistente de Contas a Receber JR – São José – SC – Finanças;

Oficial de Manutenção – Barueri – SP – Manutenção em Geral;

Mecânico (a) de Refrigeração – Maringá – PR – Instalações em Geral.

Mais sobre a EQS Engenharia

Dando mais detalhes sobre a EQS Engenharia, é importante frisar que trata-se de uma empresa líder no mercado nacional no seu segmento de atuação sendo reconhecida pela qualidade dos serviços prestados, foco na responsabilidade socioambiental, inovação e excelência em sua atuação.

Em resumo, sua missão é prover gestão de contratos de infraestrutura, atendendo as necessidades de seus clientes garantindo qualidade, confiabilidade e inovação. Por fim, atua há mais de 30 anos, atendendo grandes empresas do setor público e privado, aliando tecnologia, agilidade, qualidade, ética e transparência no atendimento.

O que é necessário para realizar a sua candidatura?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da InfoJobs. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos aqui no Notícias Concursos!