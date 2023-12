Equipe de transmissão do UFC 296 definida para evento Leon Edwards x Colby Covington

O trio habitual formado por Jon Anik, Joe Rogan e Daniel Cormier dará início à ação no último evento pay-per-view do UFC do ano.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que Rogan e Cormier se juntarão a Anik na equipe de transmissão do UFC 296, que acontece neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O veterano do UFC Din Thomas também estará presente para análise durante o evento.

Megan Olivi também atuará como repórter itinerante e conduzirá entrevistas pré e pós-luta.

Michael Eaves será o anfitrião da mesa e será acompanhado por Chael Sonnen. Mais detalhes sobre analistas adicionais poderão ser anunciados no final da semana.

O UFC 296 terá como luta principal o cinturão dos meio-médios entre Leon Edwards e Colby Covington, que retorna à ação pela primeira vez desde que derrotou Jorge Masvidal na luta principal do UFC 272, em março de 2022. Na co-luta principal, Alexandre Pantoja coloca seu título peso mosca em jogo pela primeira vez contra Brandon Royval no segundo encontro da dupla.