Eras Tour de Taylor Swift é a primeira turnê a arrecadar mais de US$ 1 bilhão

Taylor Swiftde Turnê Eras é a primeira turnê a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares, de acordo com os gráficos de final de ano de 2023 da Pollstar.

A Eras Tour de Swift não foi apenas a turnê número 1 no mundo e na América do Norte, mas ela também arrecadou incríveis US$ 1,04 bilhão com 4,35 milhões de ingressos vendidos em 60 datas da turnê, descobriu a publicação comercial de shows.

Os dados da Pollstar são extraídos de relatórios de bilheteria, estimativas de capacidade do local, dados históricos de vendas de ingressos dos locais da Pollstar e outras pesquisas indefinidas, coletados de 17 de novembro de 2022 a 15 de novembro de 2023.

Os representantes da publicação não esclareceram imediatamente se ajustaram os dados de viagens anteriores para corresponder à inflação de 2023 ao nomear Swift como a primeira a ultrapassar o limite de um bilhão de dólares.

A Pollstar também descobriu que Swift arrecadou aproximadamente US$ 200 milhões em vendas de produtos e sua adaptação cinematográfica de grande sucesso da turnê, “Taylor Swift: The Eras Tour”, supostamente arrecadou aproximadamente US$ 250 milhões em vendas, tornando-o o filme-concerto de maior bilheteria de todos. tempo.

De acordo com suas estimativas, a Pollstar prevê um grande 2024 para Swift também. A revista projeta que a Eras Tour alcançará mais uma vez US$ 1 bilhão dentro de sua janela de elegibilidade, o que significa que Swift provavelmente arrecadará mais de US$ 2 bilhões durante a turnê.

Em todo o mundo, a turnê de Swift foi seguida por Beyoncé em segundo, Bruce Springsteen & The E Street Band em terceiro, Jogo frio em quarto lugar, Estilos de Harry em quinto, e Morgan Wallen, Ed Sheeran, Pink, The Weeknd e Drake.

Na América do Norte, houve um top 10 semelhante: Swift, seguida por Beyonc, Morgan Wallen, Drake, P!nk, Bruce Springsteen & The E Street Band, Ed Sheeran, George Strait, Karol G e RBD.

Além do Swift, 2023 foi um ano marcante para as vendas de shows: em todo o mundo, as 100 principais turnês do ano tiveram um salto de 46% em relação ao ano passado, arrecadando US$ 9,17 bilhões em comparação com os US$ 6,28 bilhões de 2022.

Na América do Norte, esse número saltou de US$ 4,77 bilhões no ano passado para US$ 6,63 bilhões.

No início desta semana, Swift foi eleita a Personalidade do Ano pela revista Time. No mês passado, a Apple Music a nomeou artista do ano; O Spotify revelou que ela foi a artista mais transmitida globalmente em 2023, arrecadando mais de 26,1 bilhões de streams desde 1º de janeiro e batendo o recorde de três anos de Bad Bunny.

Considere 2023 um ano de incrível domínio da música pop – (versão de Taylor).