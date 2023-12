Escândalo Corey Perry: o que se sabe até agora e a verdade que permanece escondida

Tele caiu de Corey Perryrescisão repentina do contrato pelas mãos do Blackhawks de Chicago continua enquanto todos se perguntam o que realmente aconteceu entre 19 e 28 de novembro, mas o que sabemos até agora?

Nove dias para encerrar uma carreira. Perry estava na escalação contra o Sabres de búfalo em 19 de novembro, enquanto continuava a desempenhar seu papel na terceira linha do Blackhawk, onde tinha uma média de quase 15 minutos por jogo e servia como mentor para Connor Bedard.

Perry teve média de nove pontos em 16 jogos, o que não é exatamente o padrão que ele estabeleceu em seu apogeu, mas é respeitável. No entanto, antes do jogo contra o Jaquetas Azuis Columbusele foi inexplicavelmente retirado da escalação, apesar de estar saudável.

Ele então perdeu o jogo seguinte contra o Folhas de bordo de Torontonovamente apesar de estar saudável, antes do noticiário do dia 28 de novembro de que seu contrato estava sendo rescindido por um incidente que só poderia ter acontecido antes do Jaquetas Azuis jogo no oeste.

O que realmente aconteceu nesses dois dias?

Companheiros de equipe falam sobre as alegações de má conduta de Corey Perry com o Chicago BlackhawksRoberto Ortega

Fontes disseram a Emily Kaplan da ESPN que Perry viajou com a equipe, mas ocorreu um incidente com um funcionário da equipe. Davidson disse que Perry foi “imediatamente retirado” do jogo quando o clube iniciou uma investigação.

Enquanto isso, Frank Seravalli do Daily FaceOff disse que Perry esteve envolvido em um “incidente movido a álcool”. Então, usando essas duas fontes, ainda não sabemos, embora pareça envolver um funcionário da equipe e álcool, segundo relatos, com este último aparentemente confirmado pelo próprio Perry.

O homem de 38 anos divulgou um comunicado que dizia: “Comecei a trabalhar com especialistas nas áreas de saúde mental e abuso de substâncias para discutir minha luta contra o álcool.

“Tomarei todas as medidas necessárias para garantir que isso nunca aconteça novamente. Espero reconquistar a confiança e o respeito de todos que acreditaram em mim ao longo da minha carreira. Mais uma vez, lamento profundamente.”

Perry acrescentou ainda: “Eu também gostaria de pedir desculpas aos meus fãs e à minha família. Estou envergonhado e decepcionei todos vocês.

“Estou enojado com o impacto que isso teve sobre outras pessoas e quero deixar claro que esta situação não envolveu de forma alguma nenhum dos meus companheiros de equipe ou suas famílias”.