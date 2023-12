A O jogador de futebol camaronês gerou polêmica ao afirmar ser um adolescente, mas há muitos que alegam que ele é muito mais velho do que afirma ser, já que jogará pela seleção nacional no Copa das Nações Africanas (AFCON).

De acordo com a Federação dos Camarões, Wilfried Nathan Douala nasceu em 2006 e estreia-se na selecção principal aos 17 anos. Aliás, já foi convocado pela selecção treinada por Canção de Rigoberto para AFCON, realizada na Costa do Marfim em 13 de janeiro de 2024.

Até aí tudo normal… até aparecer a imagem do jogador que, de longe, não parece ter aqueles 17 anos oficiais. Assim, o mundo tem a primeira polêmica de uma AFCON que costuma trazer novidades desse tipo no início do torneio.

Doualameio-campista dos Camarões Vitória Unidaparece ser um dos jovens talentos dos Camarões que é presidido pelo grande Samuel Eto’otalvez o melhor jogador de futebol africano da história.

A seleção camaronesa é uma das favoritas entre os jogadores da Copa das Nações, e o Senegal entra como atual campeão.

Onana quer evitar dever internacional

O goleiro titular do Manchester United, Andre Onana, também é o principal goleiro dos Camarões e, por ser considerado um dos melhores do esporte, será uma escolha desejada pelo país no torneio continental.

Douala, em ação.

E no momento, Bêbado está ansioso para disputar a competição, mas pediu à Federação Camaronesa que adiasse sua disponibilidade para funções internacionais, segundo a ESPN.

Ele quer permanecer no clube de Old Trafford, onde chegou por US$ 54,7 milhões no verão, para a eliminatória da Copa da Inglaterra contra Atlético de Wigan em 8 de janeiro. O jogo inglês acontecerá um dia antes do amistoso contra a Zâmbia, em 9 de janeiro, e o jogador de 27 anos prefere disputar o jogo oficial.

Os Camarões estarão ansiosos por protegê-lo de lesões para que possam negar o pedido e Manchester United poderia ser forçado a recorrer a qualquer um Altay Bayindir ou Tom Heaton para substituir o empate contra o lado EFL Sky Bet League One.