Escândalo no Nubank: Contas sendo CANCELADAS e saldos BLOQUEADOS! Descubra o que está deixando os clientes revoltados!

O Nubank, um banco digital conhecido por sua facilidade de uso e serviços inovadores, recentemente enfrentou reclamações de clientes sobre o cancelamento de contas e bloqueio de saldos. Essas questões geraram preocupações e transtornos para os correntistas afetados.

Neste artigo, vamos explorar as razões por trás dessas ações do Nubank, entender os direitos dos consumidores e as medidas adequadas para resolver tais situações.

Por que o Nubank cancela contas e bloqueia saldos?

O cancelamento de uma conta-corrente por parte do Nubank pode ocorrer por diferentes motivos. De acordo com especialistas em Direito do Consumidor, como Cátia Vita, é importante que o banco cumpra com as determinações legais, incluindo a notificação prévia ao cliente. Geralmente, a retenção do dinheiro ocorre em situações específicas, como suspeitas de atividades ilegais, fraudes, lavagem de dinheiro ou violações dos termos e condições do contrato.

O Nubank tem o direito de encerrar uma conta-corrente caso considere que há riscos para a instituição financeira ou se o cliente não estiver cumprindo suas obrigações contratuais. Antes de cancelar a conta, é comum que o banco notifique o cliente sobre a intenção de encerramento, fornecendo um prazo para que ele possa resolver qualquer problema ou irregularidade.

No entanto, é importante ressaltar que os bancos não podem simplesmente reter o dinheiro do cliente sem uma justificativa válida. Se houver saldo na conta-corrente, o banco geralmente é obrigado a devolver o dinheiro ao cliente, seja por meio de transferência para outra conta ou por meio de um cheque.

Reclamações de clientes e suas consequências

Alguns clientes do Nubank relataram nas redes sociais que tiveram suas contas canceladas e seus saldos bloqueados. Essa situação gerou transtornos significativos, uma vez que muitos dependem dessa conta como a principal fonte de suas transações financeiras, além de o cartão do Nubank ser o único cartão de crédito que possuem.

Um cliente, que era correntista desde 2017, recebeu um comunicado indicando o cancelamento de sua conta e o bloqueio de seu saldo por dez dias, impossibilitando qualquer movimentação. Outro cliente relatou que também teve sua conta cancelada “por medida de segurança” e que o saldo foi bloqueado. Ambos os clientes reclamaram das dificuldades em transferir o dinheiro ou fazer transações por Pix, e que o valor só seria liberado após uma semana.



Essas situações geram preocupações legítimas entre os clientes do Nubank, que esperam uma resolução rápida e adequada para seus problemas financeiros. É essencial entender os direitos do consumidor e saber como agir caso se depare com uma situação semelhante.

Direitos do consumidor e medidas adequadas

Segundo a advogada Cátia Vita, os clientes têm direitos garantidos quando se trata de cancelamento de conta-corrente e retenção de saldos. Se o banco cancelar uma conta e reter o dinheiro do cliente sem uma justificativa válida, é recomendável buscar orientação jurídica para entender seus direitos e tomar as medidas adequadas para resolver a situação.

É importante lembrar que os bancos devem cumprir as determinações legais e fornecer uma notificação prévia ao cliente antes de cancelar a conta. Caso o banco não cumpra essas obrigações, o cliente pode buscar a restituição de seu saldo por meio de transferência para outra conta ou por meio de um cheque.

Se você estiver enfrentando uma situação em que o Nubank cancelou sua conta-corrente e reteve seu dinheiro sem uma justificativa válida, é essencial buscar aconselhamento jurídico para entender seus direitos e tomar as medidas adequadas para resolver a situação.

Posicionamento do Nubank

O Nubank, ao ser questionado sobre essas reclamações, informou que “não comenta casos específicos”, mas afirmou que os dois casos mencionados já foram tratados diretamente com os clientes. A instituição financeira também destacou que compartilha informações sobre regras e situações de cancelamento em materiais públicos em seu blog, além do contrato da conta Nubank. Segundo o Nubank, todo o processo está conforme a regulação do Banco Central.

Ademais, o cancelamento de contas e bloqueio de saldos é uma situação delicada para qualquer cliente bancário, incluindo os correntistas do Nubank. É essencial que os bancos cumpram as determinações legais ao tomar essas medidas, notificando os clientes previamente e fornecendo um prazo para resolução de quaisquer problemas ou irregularidades.

Se você for afetado por uma situação em que sua conta-corrente foi cancelada e seu saldo foi bloqueado sem uma justificativa válida, é recomendável buscar orientação jurídica para entender seus direitos e tomar as medidas adequadas para resolver a situação. O Nubank, como uma instituição financeira regulamentada, também deve garantir que seus processos estejam segundo as diretrizes do Banco Central.

Lembre-se sempre de que, como consumidor, você tem direitos garantidos e deve ser tratado com transparência e respeito.