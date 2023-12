Esposa da estrela do New York Jets cortada para dar espaço à reação de Aaron Rodgers no TikTok

Tele retornou de Aaron Rodgers de uma lesão no tendão de Aquiles significou que um jogador do New York Jets teve que abrir espaço no elenco, e Nick Bawden foi o homem cortado.

Ele foi escolhido na lista de 53 jogadores para abrir caminho para Rodgersapesar de ter disputado todos os 13 jogos pelos Jets nesta temporada na NFL.

Aaron Rodgers retorna ao campo de treinamento após cirurgiaTwitter

Bawden até contribuiu com um touchdown na derrota para os Patriots na terceira semana.

Um dos destaques daquele momento foi sua esposa, Alexis, e a comemoração do touchdown, que foi compartilhada pela NFL nas redes sociais.

Alexis Bawden reage

Alexis também respondeu aos fãs quando eles a contataram após a notícia de que Bawden foi cortado do elenco dos Jets para dar lugar a Rodgers.

“Estou tão chateado que eles cortaram Nick”, comentou um fã em um dos vídeos do TikTok de Alexis na quarta-feira.

“Ele está bem!! Haha estará de volta ao time amanhã”, ela escreveu de volta.

Cronograma para o retorno de Rodgers

Apesar de ter Rodgers no elenco, não há sinais de que ele estará de volta a campo tão cedo.

“Tudo faz parte da reabilitação dele”, treinador dos Jets Roberto Saleh disse.

“Só tê-lo no campo de futebol é uma vantagem para todos.

“É uma vantagem para ele, é uma vantagem para seus companheiros, então vamos mantê-lo no 53º lugar”.

Nick Bawden do New York Jets

Isso está de acordo com o que Rodgers ele mesmo disse.

“Se eu estivesse 100 por cento hoje, definitivamente estaria me esforçando para jogar [Sunday vs. Washington]”, explicou ele no Pat McAfee Show.

“O fato é que não estou. Tenho trabalhado muito para chegar mais perto disso.

“Amanhã ainda faltam 14 semanas para a minha cirurgia. Ser liberado pelo médico e estar 100% curado não é realista em 14 semanas.”