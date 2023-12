ESTA é a MELHOR FORMA de saber se a INSCRIÇÃO para o Bolsa Família FOI ou NÃO ACEITA

Com a distribuição da mais recente lista de pagamentos do Bolsa Família em curso, muitos cidadãos brasileiros continuam aguardando no cadastro de espera. Esses núcleos familiares estão ansiosos para descobrir se foram validados para receber a parcela de janeiro.

O governo chegou a anunciar a expansão do benefício para cerca de 2 milhões de novos inscritos entre os meses de março e setembro. Contudo, mesmo assim, há uma notável contagem de aproximadamente 494.362 indivíduos que, embora cumpram os pré-requisitos do Bolsa Família, ainda não obtiveram aprovação oficial.

Processo de inscrição no Bolsa Família

Recentemente, houve uma diminuição na quantidade de grupos familiares integrados à lista de dezembro, aproximadamente 260 mil famílias. A quantia elevou o total de beneficiários ativos para 21,18 milhões. Dessa forma, para aqueles pertencentes a essa categoria, é de suma importância monitorar o status do registro para verificar a possível inclusão no programa.

Contudo, quais são os melhores e mais fáceis métodos para confirmar a aprovação no Bolsa Família? Abaixo, seguem as instruções sobre a obtenção e ativação do cartão de benefícios.

Primeiramente, é crucial esclarecer uma questão recorrente: é imprescindível efetuar um cadastro para ser beneficiário do Bolsa Família? A resposta é negativa.

A seleção ocorre de maneira automatizada pelo Ministério da Cidadania, utilizando dados do Cadastro Único. Portanto, a família deve manter seu registro atualizado e com informações precisas dos últimos 24 meses.

A inscrição no Cadastro Único é concretizada em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou postos de atendimento municipal, mediante a apresentação de documentos válidos de todos os membros familiares. A listagem completa de documentos essenciais para o cadastro ou atualização está disponível no portal oficial do CadÚnico.

É pertinente frisar que a inscrição no Cadastro Único não assegura acesso imediato ao Bolsa Família. Outros elementos, como orçamento disponível no programa, também influenciam na aprovação.



Verificação de aprovação no programa

Famílias selecionadas para o benefício receberão uma correspondência da Caixa Econômica Federal no domicílio cadastrado. Além disso, o cartão do programa será despachado para o mesmo endereço fornecido no Cadastro Único, destacando a importância de manter as informações atualizadas.

Há diversas maneiras de confirmar a aprovação:

Consultando via aplicativo específico do Bolsa Família;

Pelo portal do CadÚnico.

Canais oficiais incluem:

Aplicativo do Bolsa Família;

Plataforma CadÚnico;

Portal Cidadão da Caixa;

App Caixa Tem;

Números de telefone do MDS e da Caixa.

Utilizando o app do Bolsa Família, o beneficiário pode:

Verificar o status do seu auxílio;

Identificar se o pagamento está disponível para retirada;

Acessar informações sobre outros programas, como o Vale Gás.

Adicionalmente, a consulta via CadÚnico oferece acesso a diversos serviços, incluindo a visualização dos benefícios ativos. Para desbloquear o cartão Bolsa Família, é necessário entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Caixa através do número 0800 726 02 07, seguido das opções pertinentes.

Tempo para a aprovação no Bolsa Família

Não existe um prazo determinado pelo governo para a aprovação de novos beneficiários. No entanto, mensalmente, antes de emitir novos pagamentos, ocorre uma revisão dos registros das famílias inscritas. Assim, vai se substituindo aqueles que não atendem mais aos requisitos e admitindo novos participantes conforme disponibilidade.

Critérios de elegibilidade para o programa

Em março de 2023, houve uma atualização nos critérios de renda per capita para ingresso no programa, fixando o limite em R$ 218. Diversos grupos podem se cadastrar no Cadastro Único, incluindo:

Famílias com renda abaixo de meio salário mínimo per capita;

Indivíduos em situação de vulnerabilidade;

Aqueles vinculados a programas governamentais.

Calendário de pagamento do Bolsa Família de dezembro

O último cronograma do ano está chegando ao fim. Se você ainda não recebeu a sua parcela do Bolsa Família, verifique a data correta.