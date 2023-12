Esta moeda antiga causa comoção entre colecionadores e vale quase R$ 10 mil

Nem todo mundo sabe, mas é possível ganhar dinheiro colecionando moedas antigas. Na grande maioria dos casos, é preciso ter paciência para encontrar várias peças, esperar pelo processo de valorização e conseguir juntar um bom montante. Mas também é fato que existem casos de exemplares que valem muito dinheiro de uma só vez.

Estamos falando sobre a famosa moeda de 500 réis do ano de 1863. Trata-se de uma peça que circulou no Brasil no período do Império, mais precisamente quando o país era governado por Dom Pedro II. Obviamente este exemplar não está mais em circulação, mas pode ser encontrado em qualquer lugar.

Curiosidades

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 500 réis do ano de 1863 é que esta peça é feita totalmente de prata. O material em questão tem alto poder de valorização. Assim, se você encontrar o exemplar e estiver disposto a esperar, saiba que ela poderá valer muito mais daqui a alguns anos.

Outra curiosidade sobre a moeda é que é muito comum que as pessoas confundam o ano de 1863 com o ano de 1865, porque a grafia do numeral 3 se assemelha ao 5. Assim, ao encontrar a peça, é muito importante prestar bastante atenção neste detalhe, porque ele pode ser decisivo no momento de uma negociação de valores.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 500 réis do ano de 1863, segundo informações históricas disponibilizadas pelo Banco Central(BC):

3º Sistema Monetário 2º Tipo – Coroa;

Plano Monetário: Terceiro Padrão Réis (1853-1867);

Período: Segundo Império – D. Pedro II;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25.5mm;

Peso: 6.37gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 916.6;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: PETRUS II D G CONST IMP ET PERP BRAS DEF. Valor de face, no meio de dois ornamentos (acima e abaixo), grinalda de tulipas ao redor;

Desenho do Reverso: IN HPC S VINCES. Escudo das armas do império encimado por Coroa Imperial, ao lado um ramo de tabaco e café, unidos por laço.



Quanto vale a moeda

Agora vamos falar sobre os valores negociados para a moeda de 500 réis do ano de 1863, considerando os catálogos numismáticos mais atualizados.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 70,00 R$ 220,00 R$ 450,00

Caso você tenha uma moeda de 500 réis do ano de 1863 certificada, saiba que ela poderá valer nada menos do que R$ 1,5 mil neste ano de 2023.

As variantes

Um ponto bastante positivo para os colecionadores é que a moeda de 500 réis do ano de 1863 conta com ao menos duas variantes consideradas muito valiosas. Uma delas é o reverso invertido. De acordo com especialistas, caso a peça tenha o erro em questão, ela poderá se vendida por nada menos do que R$ 6,5 mil.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

Reverso levemente inclinado

Há ainda uma segunda variante, conhecida no meio da numismática como reverso levemente inclinado. Isso ocorre quando, ao virar uma peça, o cidadão percebe que as inscrições do lado oposto estão levemente para o lado. Não chega a ser um reverso horizontal, mas também se trata de um erro de cunhagem.

É justamente neste caso que a moeda pode chegar a valer quase R$ 10 mil a depender do seu grau de preservação.