Esta Moeda de 1 Real das Olimpíadas pode valer até R$350

Uma determinada moeda de 1 real, lançada em 2015, em celebração aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, pode, atualmente, valer uma quantia considerável. Você pode ter em mãos moedas que valem muito mais do que seu valor facial. Leia até o final e se surpreenda.

O Legado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, realizados em 2016, deixaram um legado notável para os atletas brasileiros, com muitos alcançando pódios históricos. No entanto, a influência desses jogos se estende além do mundo do esporte, particularmente no universo da coleção de moedas.

Entendendo a Numismática

Os numismatas, também conhecidos como colecionadores de moedas, atribuem valor a essas peças com base em seus significados históricos, artísticos e econômicos. O valor de uma moeda pode ser influenciado por diversos fatores, como:

Idade da moeda Quantidade produzida Condição da moeda Presença de erros de fabricação

Esses detalhes podem ter um impacto significante no valor de uma moeda e são cruciais para qualquer colecionador.

A Série de Moedas Olímpicas

O Banco Central do Brasil lançou uma série especial de moedas em homenagem aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Essa série inclui moedas que representam diferentes esportes, como natação, vôlei e atletismo. Neste artigo, o foco será a moeda de 1 real que comemora o judô.



Identificando a Moeda do Judô

A moeda de 1 real que homenageia o judô possui vários detalhes distintos, conforme descrito na tabela a seguir:

Característica Descrição Anverso Dois judocas em luta, a marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a legenda “Brasil” Reverso Grafismo indígena marajoara no anel dourado e esfera sobreposta por uma faixa de júbilo no núcleo prateado, alusão ao Pavilhão Nacional, e os dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem Valor Facial 1 real Ano 2015 Tiragem 20.000.000 Espessura 1,95mm Peso 7gr Composição Básica Aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) Diâmetro 27 mm Borda Serrilhada Método De Cunhagem Comum Concepção E Projeto Banco Central do Brasil e Casa da Moeda do Brasil

Quanto Vale a Moeda de 1 real do Judô?

A moeda de 1 real que homenageia o judô tem um valor variável, dependendo de sua condição e raridade. Os valores atuais, de acordo com os catálogos numismáticos mais recentes, variam de R$2 a R$350. O Notícias Concursos preparou um vídeo EXCLUSIVO com todos detalhes desta moeda. Você aprenderá identificar erros nas moedas e todos valores. Não deixe de assistir:

Venda de Moedas Raras

Se você possui uma moeda rara e deseja vendê-la, é importante considerar o estado da moeda. Coletores preferem moedas sem arranhões, com imagens nítidas e sem manchas, e com todas as marcas de cunhagem intactas.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem várias formas de vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos do Facebook, marketplaces online como Mercado Livre e Shopee, e vendas diretas para colecionadores também são excelentes plataformas para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook, você pode encontrar muitos grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

O Mercado Livre e a Shopee são plataformas de venda online onde você pode listar suas moedas para venda. Muitas pessoas comercializam moedas diariamente nestes sites.

Venda de Moedas para Colecionadores

Existem muitos colecionadores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Recomenda-se pesquisar online ou consultar um especialista para encontrar colecionadores adequados. Saiba mais detalhes neste link