Esta moeda de 25 centavos vale muito dinheiro. Como identificar

Ao contrário do que muita gente imagina, uma simples moeda de 25 centavos pode valer muito dinheiro em alguns casos. De acordo com informações de colecionadores, esta peça pode ser considerada valiosa, mas o cidadão precisa prestar bastante atenção para conseguir identificá-la corretamente.

Atualmente, o Brasil conta com dezenas de milhares de moedas raras em circulação. Algumas delas ainda possuem valor monetário, de acordo com informações do Banco Central (BC). Isso significa que qualquer pessoa pode encontrar estas peças a qualquer momento em um troco na feira.

É o caso, por exemplo, da moeda de 25 centavos do ano de 2001. No meio da numismática, esta é uma das peças mais procuradas, sobretudo se ela contar com algumas características especiais. Abaixo, você pode conferir o detalhamento de informações sobre este exemplar:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 7.55gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892), ladeada pelas Armas Nacionais e pelo dístico Brasil;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao valor facial; data.

Quando esta moeda é rara?

Mas nem todas as moedas de 25 centavos podem ser consideradas raras. De acordo com projeções de especialistas, para ser considerada valiosa, esta peça precisa contar com um pequeno defeito de fabricação, conhecido como reverso invertido.

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.



Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

O valor

De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, uma moeda de 25 centavos do ano de 2001 que conta com o erro do reverso invertido, poderá ser vendida a nada menos do que R$ 45. Este valor, no entanto, pode ser atualizado com o passar dos anos.

Assim, se você encontrar esta peça em 2023, uma dica importante é guardar o exemplar mais tempo, porque daqui a alguns anos, ela poderá ser vendida por muito mais dinheiro.

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.