Esta moeda de 5 centavos vale R$ 600 e a maioria das pessoas não sabe

Já pensou em ganhar R$ 300 ao vender uma moeda de apenas 5 centavos? Acredite, é possível. Desde que o cidadão tenha as informações corretas para conseguir encontrar o exemplar perfeito, ele pode receber até mais do que este dinheiro em seu bolso.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 5 centavos do ano de 1994. Trata-se de uma das primeiras peças distribuídas no Plano Real. De acordo com as informações oficiais, milhões delas foram postas em circulação, e várias delas podem ser encontradas por qualquer pessoa.

Esta, aliás, é uma ótima notícia para os colecionadores amadores. Em tese, você não precisa ser um profissional para encontrar a moeda rara de 5 centavos do ano de 1994. Basta prestar bastante atenção aos detalhes para entender se o exemplar que você tem em mãos, é ou não valioso.

Identificando a moeda

Separamos abaixo uma série de características mais básicas sobre a moeda de 5 centavos do ano de 1994. As informações foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 3.27gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Desenho do Reverso: Moeda

Desenho do Anverso: Efígie da República, dístico BRASIL e ramos de louro estilizados.

Quanto vale a moeda hoje?

Mas afinal de contas, quanto vale esta moeda de 5 centavos do ano de 1994 hoje? Em primeiro lugar, é importante lembrar que nem todas as peças desta família podem ser consideradas raras. Para que elas tenham um bom valor, é importante que elas contem com algumas características específicas.



De acordo com especialistas, uma moeda de 5 centavos do ano de 1994 pode ser considerada rara quando é encontrada com o cunho trocado. Estamos falando de um erro de cunhagem da Casa da Moeda, que fez com que a borda da peça de 5 centavos tenha sido cunhada no núcleo de uma peça de 1 centavo.

Com isso, é perceptível que a peça tenha uma espécie de borda mais espaçada. Para realizar a análise, uma dica é comparar a borda da sua peça de 5 centavos de 1994 com outras peças de 5 centavos do mesmo ano.

Caso você encontre esta moeda com este defeito específico, será possível vender a peça a nada menos do que R$ 300. Mas este valor pode ser negociado com o seu comprador.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Primeira família das moedas do Brasil

Segundo informações oficiais do Banco Central, a primeira família das moedas brasileiras conta com estas características:

Valor Facial (R$) Diâmetro (mm) Peso (g) Espessura (mm) Borda Material 0,01 20,00 2,96 1,20 Liso Aço Inoxidável 0,05 21,00 3,27 1,20 Liso Aço Inoxidável 0,10 22,00 3,59 1,20 Liso Aço Inoxidável 0,25 23,50 4,78 1,40 Liso Aço Inoxidável 0,50 23,00 3,92 1,20 Liso Aço Inoxidável

A evolução da história

Mesmo na época do Brasil Império, já existia uma preocupação com o material usado nas moedas que seriam usadas no comércio. De acordo com um relatório histórico do Banco Central, com o passar dos anos, os imperadores começaram a alterar o material usado na fabricação destas peças.

“Com a generalização do uso de cédulas, a cunhagem de moedas direcionou-se para a produção de valores destinados ao troco. O cobre foi sendo substituído por ligas modernas, mais duráveis, de modo a suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. A partir de 1868, foram introduzidas moedas de bronze e, a partir de 1870, moedas de cuproníquel”, diz o Banco Central

“Após a Proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão Réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida em 1922, devido ao alto custo do metal”, completa o BC.