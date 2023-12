Esta simples moeda antiga que vale mais de um salário mínimo

Dados oficiais do governo federal indicam que o salário mínimo atual é de R$ 1.320. Para conseguir este valor, milhões de pessoas precisam trabalhar arduamente todos os meses. Mas o que nem todo mundo sabe é que uma simples moeda rara pode valer muito mais do que o salário mínimo.

É o caso da moeda de 1000 réis do ano de 1913. Trata-se de uma peça antiga que não está mais em circulação neste momento, e que, portanto, não pode mais ser encontrada em um troco em uma feira, por exemplo. De todo modo, ela pode ser encontrada em outros locais. Basta prestar atenção aos detalhes.

Curiosidades

Uma das principais curiosidades desta moeda é que ela foi produzida na Alemanha, e não no Brasil. O país europeu enviou as novas peças ao país sul-americano no ano de 1913 para que elas pudessem começar a circular no comércio local.

Outra curiosidade sobre este exemplar é que ele é formado de prata pura. Trata-se de uma das últimas peças com este material que foram postas em circulação no Brasil. Vale frisar que moedas de prata costumam se valorizar com muita força com o passar dos anos.

Por fim, outra curiosidade sobre esta peça é que ela conta com a representação de 21 estrelas que indicam os 21 estados do Brasil naquela época, abaixo das 27 unidades da federação que hoje compõem o Brasil.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1000 réis do ano de 1913, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Berlim, Alemanha;

Diâmetro: 26mm;

Peso: 10gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 900;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Cabeça de mulher para a direita representando a República do Brasil. Estrelas soltas. Data na parte inferior da moeda;

Desenho do Reverso: ORDEM E PROGRESSO. Escudo do Brasil. Valor de face da moeda entre folhas e frutos.



Você também pode gostar:

O valor da moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 1000 réis do ano de 1913? De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, estes são os valores sugeridos para o ano de 2023:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 95,00 R$ 360,00 R$ 650,00

Caso você tenha a moeda de 1000 réis do ano de 1913 certificada, saiba que ela pode valer nada menos do que R$ 2 mil, ou seja, mais do que o atual salário mínimo de R$ 1.320.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

Encontrou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.