Estados têm parcelas médias acima de R$ 700

O Governo Federal iniciou na última segunda-feira (11) o pagamento da parcela de dezembro do Bolsa Família. O principal programa assistencial do país vai beneficiar 21,06 milhões de famílias do país no último mês de 2023.

De acordo com o Governo Federal, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 680,61 em dezembro. A saber, a parcela mínima do benefício é R$ 600, mas o valor médio tem superado significativamente este patamar nos últimos meses devido ao pagamento de benefícios adicionais.

Confira abaixo a parcela média paga pelo Bolsa Família nos últimos meses:

Junho: R$ 705,40;

Julho: R$ 684,17;

Agosto: R$ 686,04;

Setembro: R$ 686,89;

Outubro: R$ 688,97;

Novembro: R$ 677,88.

Dezembro: R$ 680,61.

Em dezembro, o valor voltou a subir devido à volta do pagamento do Auxílio Gás, que sofreu uma paralisação em novembro, já que os repasses são bimestrais, ou seja, ocorrem a cada dois meses. No entanto, vale destacar que a parcela média vem caindo nos últimos meses devido à Regra de Proteção do Bolsa Família, que está com mais segurados no país.

Regra de Proteção reduz pela metade parcela do benefício

Em suma, a Regra de Proteção reduz metade do valor da parcela do Bolsa Família. Atualmente, os usuários poderiam ingressar no Bolsa Família se tiverem uma renda de até R$ 218 por pessoa da família.

No entanto, as famílias que já são seguradas do Bolsa Família e registram aumento da renda, superando a marca de R$ 218, não perdem o benefício de imediato, mas apenas as famílias cuja renda por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 610).

As famílias que se enquadram nesta realidade recebem metade do benefício por mais dois anos para conseguir controlar as finanças, possuindo mais possibilidades de organizar as dívidas e contas até que o benefício deixe de ser pago.



Nesse período, o governo pagará 50% do valor da parcela que as famílias tinham direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Como em dezembro havia mais de 2,47 milhões de pessoas nessa regra, valor parecido ao de novembro (2,54 milhões), e ambos superiores ao de outubro (1,97 milhão), o valor médio da parcela do Bolsa Família diminuiu nos dois últimos meses de 2023.

Valor médio do Bolsa Família

O governo Lula informou que o Nordeste concentrou o maior número de beneficiários do país em dezembro. Em suma, 9,49 milhões de famílias da região irão receber o auxílio neste mês, com os recursos do governo chegando a todos os 1.794 municípios da região.

Em seguida, ficou a região Sudeste, onde 6,28 milhões de famílias serão contempladas em todos os 1.668 municípios dos quatro estados da região. Já as demais regiões tiveram números mais modestos de beneficiários: Norte (2,62 milhões), Sul (1,48 milhão) e Centro-Oeste (1,19 milhão).

Embora o Nordeste tenha figurado como a região com o maior número de beneficiários, o ranking nacional com os maiores valores médios do Bolsa Família ficou bem diferente. Confira abaixo o tíquete médio do benefício em cada um das regiões brasileiras em novembro:

Norte: R$ 707,34; Centro-Oeste: R$ 687,71; Nordeste: R$ 677,52; Sul: R$ 675,58; Sudeste: R$ 674,06.

Em resumo, a região Norte teve o maior valor do benefício em dezembro deste ano. Aliás, a região lidera o ranking nacional há meses, ou seja, os segurados do Norte vêm recebendo um valor superior à média nacional, acima de todas as demais regiões do país.

Veja os estados com as maiores parcelas de dezembro

O governo federal revelou que o Norte liderou o ranking dos maiores valores médios entre as regiões do país, e isso aconteceu porque os estados nortistas apresentaram os maiores valores do país.

Confira abaixo os dez estados que receberam as maiores parcelas médias de dezembro do Bolsa Família:

Roraima: R$ 747,61; Acre: R$ 732,26; Amazonas: R$ 728,21; Amapá: R$ 718,35; Tocantins: R$ 698,41; Mato Grosso: R$ 697,62; Maranhão: R$ 696,21 Pará: R$ 693,79; Rondônia: R$ 693,48; Mato Grosso do Sul: R$ 693,28.

Em síntese, todos os estados do Norte ocuparam o top dez nacional, com valores superiores à média de dezembro, de R$ 680,61. Por isso que a região teve o maior repasse médio nacional neste mês, bem acima das demais.

Calendário do Bolsa Família de dezembro

O Governo Federal já divulgou as datas de pagamento do Bolsa Família em dezembro. Na prática, os repasses possuem um padrão e acontecem nos dez últimos dias úteis de cada mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Contudo, em dezembro, a Caixa iniciou os pagamentos com uma semana de antecedência. Assim, o banco encerrará os repasses antes das festividades de final de ano. Portanto, todos os beneficiários vão receber bem mais cedo que o habitual.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de dezembro de 2023: