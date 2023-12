Estas três moedas de 5 centavos valem OURO na numismática

Para a grande maioria das pessoas, uma moeda de 5 centavos não vale muita coisa. De fato, do ponto de vista monetário, não é possível comprar quase com este valor em mãos. Mas o fato é que existem algumas peças de 5 centavos que valem muito dinheiro no final das contas.

De acordo com especialistas na área, o Brasil conta atualmente com diversas moedas raras ainda em circulação no Brasil. E não é diferente com os exemplares de 5 centavos. Ao menos alguns deles são considerados muito raros e podem valer muito dinheiro para os colecionadores.

Neste artigo, separamos três exemplos de moedas de 5 centavos que são considerados raras segundo os catálogos numismáticos mais atualizados para este ano de 2023.

Moeda de 5 centavos de 2003

Abaixo, você pode ver as principais características desta peça:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 22mm;

Peso: 4.10gr;

Metal: Aço Revestido de Cobre;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Busto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ladeado pelo dístico Brasil e por motivos alusivos à Inconfidência Mineira, o triângulo da bandeira dos inconfidentes, com uma pomba que representa a liberdade e a paz;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 5 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.

Quanto vale a moeda?

De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, a moeda de 5 centavos de 2003 pode ser considerada rara quando encontrada com o erro de reverso horizontal à direita. Neste caso, ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 60.



Moeda de 5 centavos de 2004

Abaixo, você pode conferir as principais características desta moeda:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 22mm;

Peso: 4.10gr;

Metal: Aço Revestido de Cobre;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Busto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ladeado pelo dístico Brasil e por motivos alusivos à Inconfidência Mineira, o triângulo da bandeira dos inconfidentes, com uma pomba que representa a liberdade e a paz;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 5 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.

Quanto vale a moeda?

De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, a moeda de 5 centavos de 2004 pode ser considerada rara quando encontrada com o erro de sobra de metal em seu reverso. Neste caso, ela pode ser vendida por algo entre R$ 5 e R$ 200.

Moeda de 5 centavos de 2013

Abaixo, você pode conferir as principais características desta peça:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 22mm;

Peso: 4.10gr;

Metal: Aço Revestido de Cobre;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Busto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ladeado pelo dístico Brasil e por motivos alusivos à Inconfidência Mineira, o triângulo da bandeira dos inconfidentes, com uma pomba que representa a liberdade e a paz;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 5 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.

Quanto vale a moeda?

De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, a moeda de 5 centavos de 2013 pode ser considerada rara quando encontrada com o erro de reverso horizontal levemente inclinado para a direita. Neste caso, ela pode ser vendida por R$ 60, mas o valor pode ser elevado a depender do seu poder de negociação.