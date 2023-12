Estatísticas de Dmitry Bivol x Lyndon Arthur: altura, peso, vitórias e derrotas de ambos os lutadores

EUum confronto de boxe altamente aguardado, Dmitry Bivol e Lyndon Artur estão se preparando para o “Dia do Acerto de Contas”.

Búfalo ostenta um impressionante histórico profissional de 21 vitórias e nenhuma derrota. Como campeão experiente, ele entra na luta como um grande favorito com probabilidades de aposta de -2.000.

Vindo da Rússia, Búfalo luta em Indio, Califórnia, e aos 33 anos traz muita experiência para o ringue. O atual campeão detém o título mundial meio-pesado da WBA.

Quanto ao seu próximo oponente, também conhecido como “Rei Arthur” Lyndon entra na luta com um cartel profissional de 23 vitórias e uma derrota.

O desafiante inglês enfrenta probabilidades substanciais como um grande azarão, com probabilidades de aposta de +900. Lutando fora de Manchester, Lancashire, o jogador de 32 anos Arthur está determinado a destronar Búfalo e garantir o título WBA.

Quando e onde será a luta entre Dmitry Bivol x Lyndon Arthur?

O confronto está programado para acontecer na Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita, no “Dia do Acerto de Contas”. Este evento tão aguardado está programado para sábado, 23 de dezembro de 2023, às 11h ET.

Ambos os lutadores competirão na categoria de peso de 175 libras (79,4 kg) pelo título mundial meio-pesado da WBA. O atual campeão, Búfalopretende manter a invencibilidade, enquanto Arthur busca sair vitorioso e conquistar o cobiçado título.

“Eu vi Arthurlutas contra Anthony Yarde e viu sua última luta contra [Braian] Suárez“, Búfalo disse à ESPN.

“Percebi que ele usa o jab e tenta contra-atacar com a mão direita. Os contra-ataques são perigosos porque você não vê os socos, então tenho que ter muito cuidado contra ele. seriamente.

“Acho que quando assinamos o contrato para lutar Arthura Arábia Saudita disse que queria ver minha futura luta com Beterbiev lá. Eu acredito que isso pode acontecer. Tenho que vencer esta luta para continuar avançando em direção ao meu objetivo de me tornar campeão mundial indiscutível”.