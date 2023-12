Este é o local de sepultamento escolhido pelo Papa Francisco e não é o Vaticano

Saté agora, 92 dos 264 pontífices que a Igreja Católica teve ao longo da história escolheram ser sepultados no Vaticano.

No entanto, Papa Francisco não será um deles e, segundo o jornal ABC, os trabalhadores do Sítio Santo iniciaram os preparativos para o funeral do Pontífice em outra basílica icônica da cidade de Roma.

Morte de Bento XVI encerra período de dois papas

O local escolhido por Papa Francisco em si, é a Basílica de Santa Maria Maggiore, que abriga a ‘Salus Populi Romani’, padroeira da capital italiana.

Ao que tudo indica, está tudo pronto para que o sepultamento do pontífice seja realizado em uma das capelas do prédio histórico, considerada a mais especial para o argentino.

Lugar especial do Papa Francisco

Desde que assumiu o cargo, Papa Francisco visitou a Basílica 115 vezes e, de facto, foi lá que passou as primeiras horas após a sua nomeação, rezando em paz e solidão a Deus.

A sua última visita ocorreu no dia 8 de dezembro, por ocasião da visita aos templos dedicados à Virgem Maria, onde o pontífice deixou uma rosa de ouro.

Apesar disso, Papa Francisco‘ a saúde não está comprometida e, aliás, o próprio pontífice brincou sobre isso na última sexta-feira. “Ainda estou vivo”, disse ele aos presentes após uma reunião na embaixada espanhola.

Quando ele estiver enterrado lá, Papa Francisco será o 172º líder da Igreja a ser sepultado em outro lugar que não o Vaticano.

A Basílica de Santa Maria Maggiore está ligada à coroa espanhola, e outras como Clemente VIII e Paulo V estão enterrados lá.